Чеський уряд подав у відставку

Мілош Земан прийме відставку уряду до кінця тижня

Уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку після винесеного йому напередодні парламентом вотуму недовіри. Про це повідомляє Ceske Noviny. Прем’єр Андрей Бабіш повідомив, що особисто передасть документ про відставку уряду президенту Мілошу Земану. [READ_MORE] Як заявив речник президента Їржі Овчачек, Земан прийме



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Голова уряду Чехії Андрей Бабіш

Мілош Земан прийме відставку уряду до кінця тижня

Уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку після винесеного йому напередодні парламентом вотуму недовіри. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Прем’єр Андрей Бабіш повідомив, що особисто передасть документ про відставку уряду президенту Мілошу Земану.

Як заявив речник президента Їржі Овчачек, Земан прийме відставку уряду до кінця тижня.

Як повідомлялося, парламент Чехії у вівторок, 16 січня, висловив недовіру уряду країни. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш, затверджений на своєму посту 13 грудня 2017 року як очільник уряду меншості, заручився підтримкою лише 78 депутатів. 116 проголосували проти, шість утрималися.

Відповідно до Конституції Чехії нинішній уряд у разі провалу голосування в парламенті перебуватиме при владі, поки не буде сформований новий склад кабінету міністрів.