Парламент Чехії висловив недовіру уряду країни

Прем'єр-міністр Чехії не зміг заручитися необхідною кількістю голосів депутатів

Парламент Чехії у вівторок висловив недовіру уряду країни. Про це повідомляє DW. «Прем'єр-міністр Андрей Бабіш, затверджений на своєму посту 13 грудня 2017 року як очільник уряду меншості, заручився підтримкою лише 78 депутатів. 116 проголосували проти, шість утрималися», - йдеться в повідомленні. Згідно до конституції країни, кожен



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Прем'єр Чехії Андрей Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії не зміг заручитися необхідною кількістю голосів депутатів

Парламент Чехії у вівторок висловив недовіру уряду країни. Про це повідомляє DW.

«Прем'єр-міністр Андрей Бабіш, затверджений на своєму посту 13 грудня 2017 року як очільник уряду меншості, заручився підтримкою лише 78 депутатів. 116 проголосували проти, шість утрималися», - йдеться в повідомленні.

Згідно до конституції країни, кожен новопризначений уряд протягом перших тридцяти днів має винести питання про довіру собі.

Відповідно до Конституції Чехії нинішній уряд у разі провалу голосування в парламенті перебуватиме при владі, поки не буде сформований новий склад кабінету міністрів. При цьому 63-річний Бабіш, успішний підприємець, може залишитися при владі.

У середу, 10 січня, парламент країни до 16 січня відтермінував голосування по вотуму довіри нинішньому уряду. У разі програшу, чого і очікують всі політики, в тому числі і сам Андрей Бабіш, Земан готовий іще раз дати йому можливість сформувати уряд.

На сьогодні діючий президент Чехії Мілош Земан продовжує лідирувати в опитуваннях – рівень його підтримки складає 47,6%