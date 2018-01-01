Парламент Чехії висловив недовіру уряду країни
- Сьогодні, 05:14
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Прем'єр-міністр Чехії не зміг заручитися необхідною кількістю голосів депутатівПарламент Чехії у вівторок висловив недовіру уряду країни. Про це повідомляє DW.
«Прем'єр-міністр Андрей Бабіш, затверджений на своєму посту 13 грудня 2017 року як очільник уряду меншості, заручився підтримкою лише 78 депутатів. 116 проголосували проти, шість утрималися», - йдеться в повідомленні.
Згідно до конституції країни, кожен новопризначений уряд протягом перших тридцяти днів має винести питання про довіру собі.
Відповідно до Конституції Чехії нинішній уряд у разі провалу голосування в парламенті перебуватиме при владі, поки не буде сформований новий склад кабінету міністрів. При цьому 63-річний Бабіш, успішний підприємець, може залишитися при владі.
У середу, 10 січня, парламент країни до 16 січня відтермінував голосування по вотуму довіри нинішньому уряду. У разі програшу, чого і очікують всі політики, в тому числі і сам Андрей Бабіш, Земан готовий іще раз дати йому можливість сформувати уряд.
На сьогодні діючий президент Чехії Мілош Земан продовжує лідирувати в опитуваннях – рівень його підтримки складає 47,6%