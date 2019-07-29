Чому на Землі почастішали землетруси? У NASA дали відповідь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місяць віддаляється від Землі на чотири сантиметри щорічно

Уповільнення швидкості обертання Землі може привести до більш сильних землетрусів

Віддалення Місяця від Землі уповільнює обертання нашої планети, що призводить до більш сильних і частих землетрусів.

Про це заявив Метью Фанк з Лабораторії реактивного руху NASA, передає Daily Express.

«Гравітація Місяця створює приливні хвилі на Землі. Ці хвилі намагаються обертатися з тією ж швидкістю, що і решта планети. По мірі того, як вона рухається попереду Місяця, супутник намагається відтягнути нас назад. Це і уповільнює обертання Землі», - пояснив учений.

За словами фахівців, зараз Місяць віддаляється від Землі на чотири сантиметри щорічно. Як наслідок, уповільнення швидкості обертання Землі може привести до більш сильних землетрусів.

Вчені з Університету Колорадо в Боулдері і Ребекка Бендик з Університету Монтани в Мізуле вивчили історію землетрусів магнітудою 7 і більше, що сталися починаючи з 1900 року. В результаті вони виявили, що з початку XX століття було близько п'яти періодів, під час яких планета переживала від 25 до 30 сильних землетрусів щорічно. Як виявилося, саме в ці періоди швидкість обертання Землі знижувалася.