CША перекинули у Латвію 13 бойових вертольотів та 150 військових



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Американський вертоліт на авіабазі у Латвії Фото: mil.lv

Вертольоти розміщені на авіабазі національних збройних сил Латвії в Лієлварде

Сполучені Штати Америки розмістили в Латвії 13 вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk у рамках операції Atlantic Resolve (Атлантична рішучість) з метою зміцнення безпеки регіону.

Про це у п’ятницю повідомляє міноборони Латвії.

Відзначається, що вертольоти розміщені на авіабазі національних збройних сил Латвії в Лієлварде. Також у рамках ротації в країну на дев'ять місяців прибули ще близько 150 військовослужбовців США, які служать у 3-му батальйоні 1-ї бойової авіаційної бригади.

Американці будуть забезпечувати роботу вертольотів, проводити спільні тренування з латвійськими військовими і розміщеним контингентом НАТО.

До слова, цього тижня США перекинули військову техніку до Сирії.