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    У світі

    CША перекинули у Латвію 13 бойових вертольотів та 150 військових

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    <p>Американський вертоліт на авіабазі у Латвії</p> - CША перекинули у Латвію 13 бойових вертольотів та 150 військових

    Американський вертоліт на авіабазі у Латвії

    Фото: mil.lv

    Вертольоти розміщені на авіабазі національних збройних сил Латвії в Лієлварде

    Сполучені Штати Америки розмістили в Латвії 13 вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk у рамках операції Atlantic Resolve (Атлантична рішучість) з метою зміцнення безпеки регіону.

    Про це у п’ятницю повідомляє міноборони Латвії.

    Відзначається, що вертольоти розміщені на авіабазі національних збройних сил Латвії в Лієлварде. Також у рамках ротації в країну на дев'ять місяців прибули ще близько 150 військовослужбовців США, які служать у 3-му батальйоні 1-ї бойової авіаційної бригади.

    Американці будуть забезпечувати роботу вертольотів, проводити спільні тренування з латвійськими військовими і розміщеним контингентом НАТО.

    До слова, цього тижня США перекинули військову техніку до Сирії.

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