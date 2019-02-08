CША перекинули у Латвію 13 бойових вертольотів та 150 військових
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Американський вертоліт на авіабазі у Латвії
Вертольоти розміщені на авіабазі національних збройних сил Латвії в Лієлварде
Сполучені Штати Америки розмістили в Латвії 13 вертольотів UH-60 і HH-60 Black Hawk у рамках операції Atlantic Resolve (Атлантична рішучість) з метою зміцнення безпеки регіону.
Про це у п’ятницю повідомляє міноборони Латвії.
Відзначається, що вертольоти розміщені на авіабазі національних збройних сил Латвії в Лієлварде. Також у рамках ротації в країну на дев'ять місяців прибули ще близько 150 військовослужбовців США, які служать у 3-му батальйоні 1-ї бойової авіаційної бригади.
Американці будуть забезпечувати роботу вертольотів, проводити спільні тренування з латвійськими військовими і розміщеним контингентом НАТО.
До слова, цього тижня США перекинули військову техніку до Сирії.