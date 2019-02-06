США перекинули військову техніку до Сирії



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Вантажівки, завантажені БТРами, робочою технікою і генераторами, перетнули іраксько-сирійський кордон

Вантажівки вже досягли логістичних центрів США в сирійських районах Хараб Ішк і Сіррін

США перекинули на підконтрольні курдам території Сирії близько 150 вантажівок із бронетехнікою і генераторами.

Про це у вівторок повідомляє агентство «Анадолу».

Напередодні ввечері вантажівки, завантажені бронетранспортерами, робочою технікою і генераторами, перетнули КПП «Сімелка» на іраксько-сирійському кордоні, йдеться в повідомленні.

У вівторок вантажівки досягли логістичних центрів США в сирійських районах Хараб Ішк і Сіррін, які американці використовують спільно з курдами.

На опублікованому відео видно фури, завантажені генераторами, які, імовірно, будуть використані для енергопостачання військових баз США в Сирії або для будівництва нових баз у регіоні.

Крім того, США направили в регіон багатоцільові броньовані автомобілі Humwee, які Пентагон раніше поставив сирійським демократичним силам, кістяк яких складають курди.

Стверджується, що після публікацій кадрів перекидання вантажівок на територію Сирії США почали використовувати для перекидання криті вантажівки або робили це в нічний час доби. Однак поставлена напередодні партія була перекинута без камуфляжу.

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп підтвердив, що процес виведення американського збройного контингенту із Сирії офіційно розпочався.

Нагадаємо, 12 січня у Пентагоні заявили, що поки не розпочали переміщення підрозділів військового контингенту з Сирії, зараз йдеться лише про проведення «логістичних заходів» задля майбутнього організованого виведення американських військових з цієї близькосхідної країни.

Також у Пентагоні вважають, що процес виведення військ із Сирії триватиме не менше року.

До слова, 5 лютого глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел заявив, що під контролем «Ісламської держави» в Сирії залишилося до 1,5 тисячі бойовиків