ЦВК Іспанії заборонила Пучдемону брати участь у виборах до Європарламенту



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Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон

Пучдемон і його два соратники планували брати участь у виборах від партії «Разом за Каталонію»

Центральна виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону у праві балотуватися на виборах до Європарламенту.

Про це у понеділок повідомляє видання EFE.

Відзначається, що такі самі рішення ЦВК прийняла стосовно колишніх радників уряду Пучдемона - Антоні Комина і Клари Понсаті.

Таким чином, ЦВК Іспанії підтримала скарги, подані Народною і Громадянською партіями. Причина відмови пов'язана з тим, що вони не перебувають на території Іспанії, ховаючись від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 року вони підтримали одностороннє проголошення незалежності Каталонії.

До слова, напередодні на дострокових парламентських виборах в Іспанії перемогли, у тому числі, і п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії.

Раніше колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон підтвердив намір брати участь у травневих виборах в Європарламент від своєї політичної сили «Разом за Каталонію».