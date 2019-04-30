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    У світі

    ЦВК Іспанії заборонила Пучдемону брати участь у виборах до Європарламенту

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    Колишній лідер Каталонії&nbsp;Карлес Пучдемон - ЦВК Іспанії заборонила Пучдемону брати участь у виборах до Європарламенту
    Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон

    Пучдемон і його два соратники планували брати участь у виборах від партії «Разом за Каталонію»

    Центральна виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону у праві балотуватися на виборах до Європарламенту.

    Про це у понеділок повідомляє видання EFE.

    Відзначається, що такі самі рішення ЦВК прийняла стосовно колишніх радників уряду Пучдемона - Антоні Комина і Клари Понсаті.

    Таким чином, ЦВК Іспанії підтримала скарги, подані Народною і Громадянською партіями. Причина відмови пов'язана з тим, що вони не перебувають на території Іспанії, ховаючись від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 року вони підтримали одностороннє проголошення незалежності Каталонії.

    До слова, напередодні на дострокових парламентських виборах в Іспанії перемогли, у тому числі, і п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії.

    Раніше колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон підтвердив намір брати участь у травневих виборах в Європарламент від своєї політичної сили «Разом за Каталонію».

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