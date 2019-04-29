Вибори в Іспанії: арештовані лідери каталонських сепаратистів пройшли в парламент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Орієл Жункерас проходить у парламент Іспанії

У Мадриді Жункерас та інші лідери каталонських сепаратистів звинувачуються в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році

На дострокових парламентських виборах в Іспанії перемогли, у тому числі, і п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії.

Отримав депутатський мандат і колишній заступник глави Каталонії Орієл Жункерас, повідомляє DW із посиланням на сайт партії «Ліві республіканці Каталонії» (ERC), від якої він висувався в Конгрес депутатів нижньої палати іспанського парламенту.

Крім Жункераса, депутатський мандат у Сенат - верхню палату іспанського парламенту отримав колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева, який також висувався від ERC.

Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і і Жозеп Рулле, які висували від сепаратистського блоку Разом за Каталонію, очолюваного екс-главою Каталонії Карлесом Пучдемоном.

У Мадриді Жункерас та інші лідери каталонських сепаратистів звинувачуються в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році, після проведення якого Пучдемон оголосив незалежність Каталонії. Головному обвинуваченому Жункерасу загрожує позбавлення волі на термін до 25 років за звинуваченням у заколоті і нецільовій розтраті бюджетних коштів. Він звинувачує суд в упередженості і називає процес політичним.

Загалом у мадридському процесі звинувачуються дванадцять каталонських сепаратистів. Карлес Пучдемон переховується у Бельгії.