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    Вибори в Іспанії: арештовані лідери каталонських сепаратистів пройшли в парламент

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    Орієл Жункерас проходить у парламент Іспанії&nbsp; - Вибори в Іспанії: арештовані лідери каталонських сепаратистів пройшли в парламент
    Орієл Жункерас проходить у парламент Іспанії 

    У Мадриді Жункерас та інші лідери каталонських сепаратистів звинувачуються в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році

    На дострокових парламентських виборах в Іспанії перемогли, у тому числі, і п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії.

    Отримав депутатський мандат і колишній заступник глави Каталонії Орієл Жункерас, повідомляє DW із посиланням на сайт партії «Ліві республіканці Каталонії» (ERC), від якої він висувався в Конгрес депутатів нижньої палати іспанського парламенту.

    Крім Жункераса, депутатський мандат у Сенат - верхню палату іспанського парламенту отримав колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева, який також висувався від ERC.

    Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і і Жозеп Рулле, які висували від сепаратистського блоку Разом за Каталонію, очолюваного екс-главою Каталонії Карлесом Пучдемоном.

    У Мадриді Жункерас та інші лідери каталонських сепаратистів звинувачуються в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році, після проведення якого Пучдемон оголосив незалежність Каталонії. Головному обвинуваченому Жункерасу загрожує позбавлення волі на термін до 25 років за звинуваченням у заколоті і нецільовій розтраті бюджетних коштів. Він звинувачує суд в упередженості і називає процес політичним.

    Загалом у мадридському процесі звинувачуються дванадцять каталонських сепаратистів. Карлес Пучдемон переховується у Бельгії.

     

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