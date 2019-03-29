День Brexit прийшов, але Британія поки не йде з ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні депутати голосуватимуть лише за договір з ЄС про вихід, що, зокрема, стосується прав громадян

Прихильники Brexit планують відзначити цей знаковий день протестами біля парламенту, через те, що Brexit не відбувся вчасно

Британія мала вийти з Європейського Союзу 29 березня. Цей день був обраний ще два роки тому, проте Тереза Мей не змусить парламент підтримати її угоду про Brexit, тому сьогодні виходу з ЄС поки не буде. Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що 29 березня 2019 року мало стати знаковим моментом в історії країни, деякі партії готувалися святкувати те, що вони називали «днем незалежності» Великої Британії.

«Сьогодні ж прихильники Brexit планують відзначити цей знаковий день протестами біля парламенту, через те, що Brexit не відбувся вчасно», - йдеться у повідомленні.

Як підтвердили в уряді, у п'ятницю депутати голосуватимуть лише за договір з ЄС про вихід, що, зокрема, стосується прав громадян і суперечливого ірландського «бекстопу». Схвалення договору на цьому тижні вимагають в ЄС.

Але політична декларація, що стосується майбутніх відносин Британії з ЄС, не буде поставлена на голосування. Мей обіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС про вихід.

Лідер Палати громад Андреа Лідсом сказала, що голосування має «вирішальне значення», якщо Велика Британія хоче відкласти Brexit до 22 травня.

Лідери ЄС погодилися продовжити Brexit до 22 травня, за умови, що Палата громад схвалить угоду про вихід.

Якщо документ не буде затверджений, лідери ЄС погодилися на продовження до 12 квітня, вимагаючи від Лондона «визначити подальший напрямок до цієї дати».

Залежно від того, що відбудеться сьогодні в Палаті громад, стане зрозуміло, чи є можливість того, що затримка може розтягнутися до року.