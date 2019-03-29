У парламенті Британії відбудеться третє голосування щодо Brexit



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Депутати голосуватимуть лише за договір про вихід, який, зокрема, стосується прав громадян і суперечливого ірландського «бекстопу»

Британських депутатів попросять знову проголосувати щодо Brexit у п’ятницю, але лише щодо частини угоди, укладеної з ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

Як підтвердили в уряді, депутати голосуватимуть лише за договір про вихід, який, зокрема, стосується прав громадян і суперечливого ірландського »бекстопу». Схвалення договору на цьому тижні вимагають в ЄС.

Але політична декларація, що стосується майбутніх відносин Британії з ЄС, не буде поставлена на голосування.

Лідер Палати громад Андреа Лідсом сказала, що воно має «вирішальне значення», якщо Велика Британія хоче відкласти Brexit до 22 травня.

Раніше планувалося, що 29 березня вийде з ЄС. Лідери ЄС погодилися продовжити Brexit до 22 травня, за умови, що Палата громад схвалить угоду про вихід.

Якщо документ не буде затверджений, лідери ЄС погодилися на продовження до 12 квітня, вимагаючи від Лондона «визначити подальший напрямок до цієї дати».