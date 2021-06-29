Держдеп США розповів, що загрожує американцям в РФ

У Росії американці «можуть стати жертвами переслідування, жорстокого поводження та вимагання»

Державний департамент США порадив американцям утриматися від подорожей до Росії через тероризм, переслідування, обмежені можливості американського посольства та довільне застосування місцевого законодавства.

Відповідне звернення оприлюднило зовнішньополітичне відомство США.

Особливо американських громадян застерегли від поїздок на Північний Кавказ, зокрема в Чечню і на гору Ельбрус, через «викрадення людей та ризик громадянських заворушень».

Також їм рекомендували не відвідувати Кримський півострів через «окупацію Росією української території та зловживання з боку окупаційної влади».

У Держдепі зауважили, що громадян США, зокрема колишній та нинішній урядовий та військовий персонал, а також приватних підприємців неодноразово довільно і з погрозами допитували російські посадовці.

Американці «можуть стати жертвами переслідування, жорстокого поводження та вимагання. Увесь персонал уряду США повинен ретельно продумати свою необхідність поїздки до Росії», вказали в американському відомстві.

«Російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому та прозорому поводженні та засуджували їх під час таємних судових процесів або без подання доказів», - йдеться у повідомленні.

У зверненні також зазначається, що в Росії не гарантуються права на мирні зібрання та свободу слова, діють натхненні екстремістською ідеологією терористичні організації, а ще фіксують високий рівень захворюваності на Covid-19.

Посол Росії Анатолій Антонов повернувся в США 20 червня, посол США Джон Салліван – 24 червня до Москви.