Посол США повернувся до Росії

Салліван зосередиться на встановленні стабільних і передбачуваних відносин між США та Росією

Сполучені Штати Америки (США) згідно з домовленостями саміту в Женеві повернули свого посла до Російської Федерації. Посол Джон Салліван сьогодні прибув до Москви. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Я радий повернутися до Москви, щоб продовжити роботу з досвідченою і надійною командою дипмісії США для просування зовнішньополітичних інтересів США в Росії», – зазначив Салліван.

За його словами, він зосередиться на встановленні стабільних і передбачуваних відносин між США та Росією.

«Ми повинні співпрацювати там, де це відповідає нашим взаємним інтересам, а де у нас є розбіжності – і у нас є істотні розбіжності – важливо вести відкритий і відвертий діалог», – додав Салліван.

Відзначимо, сторони відкликали послів після того, як в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден назвав «кілером» президента Росії Володимира Путіна.