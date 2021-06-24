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    Посол США повернувся до Росії

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    Посол США повернувся до Росії
    Фото: flickr com statephotos

    Салліван зосередиться на встановленні стабільних і передбачуваних відносин між США та Росією

    Сполучені Штати Америки (США) згідно з домовленостями саміту в Женеві повернули свого посла до Російської Федерації. Посол Джон Салліван сьогодні прибув до Москви. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Я радий повернутися до Москви, щоб продовжити роботу з досвідченою і надійною командою дипмісії США для просування зовнішньополітичних інтересів США в Росії», – зазначив Салліван.

    За його словами, він зосередиться на встановленні стабільних і передбачуваних відносин між США та Росією.

    «Ми повинні співпрацювати там, де це відповідає нашим взаємним інтересам, а де у нас є розбіжності – і у нас є істотні розбіжності – важливо вести відкритий і відвертий діалог», – додав Салліван.

    Відзначимо, сторони відкликали послів після того, як в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден назвав «кілером» президента Росії Володимира Путіна.

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    Теги: Росія дипломатія США посол
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    Посол США повернувся до Росії