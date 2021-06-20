Путін більше не убивця: посол Росії повернувся у США

Єдиний у світі посол під санкціями вже готується до зустрічей

Російський посол Анатолій Антонов покинув Москву і відбув до Нью-Йорку. Він сів у літак рейсу SU100 , що прямує до США, в московському аеропорту «Шереметьєво» сьогодні, 20 червня, повідомляє «Коммерсант».

Дипломат повідомив перед посадкою, що повертається до Вашингтона з оптимістичним настроєм, в США у нього вже намічені зустрічі. Анатолій Антонов розраховує на конструктивну взаємодію з американськими колегами.

Пан Антонов був викликаний до Москви на консультації в кінці березня, після того як президент США Джо Байден в інтерв'ю каналу ABC ствердно відповів на питання, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею. Через місяць посол США в Москві Джон Салліван також поїхав на консультації.

Домовленість про повернення послів Росії та США Анатолія Антонова і Джона Саллівана була досягнута до 16 червня, після російсько-американського саміту в Женеві. Президент Росії Володимир Путін назвав вирішеним питання повернення послів на свої робочі місця. За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, сторони також домовилися працювати над проблемами дипломатичних місій.

Анатолій Антонов до призначення послом працював першим заступником Міністра оборони Російської Федерації, відповідав за проблематику міжнародного військового та військово-технічного співробітництва, в тому числі в частині підготовки міжнародних угод у відповідній області. Є єдиним у світі очільником дипломатичної місії, що перебуває під міжнародними санкціями. У зв'язку з російською військовою агресією в Україні та анексії Криму, в лютому 2015 року внесений до санкційних списків Євросоюзу і Канади, у вересні 2015 року – до санкційного списку України.

Нагадаємо, на пресконференції після завершення женевського саміту президент Росії Володимир Путін розповів, що глава Білого дому у телефонній розмові дав розʼяснення щодо своїх слів. «Після цього (як назвав Путіна вбивцею) Президент Байден мені подзвонив, ми знайшли спільну мову, мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися, ми зустрілися. Розмова була конструктивною», – сказав він.