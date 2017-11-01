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    Держсекретар США вирушає у дипломатичне турне Європою

    Україна «буде дуже важливою на порядку денному» під час переговорів у Відні, запевняє представник Держдепартаменту
    У понеділок, 4 грудня, очільник американської дипломатії Рекс Тіллерсон відбуває з дипломатичною місією в Європу. Як повідомляється на сайті Державного департаменту США, Тіллерсон планує відвідати засідання НАТО, ЄС, ОБСЄ і провести двосторонні переговори з представниками Бельгії й Австрії у Брюсселі та Відні 5-7 грудня. Також він планує
    • Сьогодні, 04:53
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    Рекс Тіллерсон
    Рекс Тіллерсон

    Україна «буде дуже важливою на порядку денному» під час переговорів у Відні, запевняє представник Держдепартаменту

    У понеділок, 4 грудня, очільник американської дипломатії Рекс Тіллерсон відбуває з дипломатичною місією в Європу.

    Як повідомляється на сайті Державного департаменту США, Тіллерсон планує відвідати засідання НАТО, ЄС, ОБСЄ і провести двосторонні переговори з представниками Бельгії й Австрії у Брюсселі та Відні 5-7 грудня.

    Також він планує зупинитися в Парижі 8 грудня для зустрічей із французькими чиновниками, а 7 грудня у Відні візьме участь у відкритті та перших пленарних засіданнях Ради Міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

    Україна «буде дуже важливою на порядку денному» під час переговорів ОБСЄ, заявив «Радіо Свобода» офіційний представник Держдепартаменту, який виступає на умовах анонімності.

    За словами представника, в перебігу зустрічі в ОБСЄ також значна увага буде приділена Україні, у врегулюванні в якій ОБСЄ відіграє значну роль.

    «Держсекретар дійсно сприймає близько до серця безпеку українського народу на сході, на окупованих територіях, які далі лишаються ціллю воєнних операцій із заохоченням і участю сил із Росії», - сказав посадовець.

    Нагадаємо, 31 листопада газета The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США повідомила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.

    Натомість у Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа».

    Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою.

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