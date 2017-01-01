Трамп прокоментував інформацію про можливе звільнення Тіллерсона

Глава Білого дому визнав, що у нього з держсекретарем є розбіжності, але вони «добре працюють разом»

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою. Про це президент США написав у Twitter. «Засоби масової інформації спекулювали, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро піде – фейкові новини! Він не звільняється, і поки ми не погоджуємося щодо деяких



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Рекс Тіллерсон та Дональд Трамп

Глава Білого дому визнав, що у нього з держсекретарем є розбіжності, але вони «добре працюють разом»

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою.

Про це президент США написав у Twitter.

«Засоби масової інформації спекулювали, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро піде – фейкові новини! Він не звільняється, і поки ми не погоджуємося щодо деяких тем, ми добре працюємо разом, і Америку знову поважають!», - зазначив очільник Білого дому.

Нагадаємо, 31 листопада газета The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США повідомила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.

Натомість у Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа»