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    Трамп прокоментував інформацію про можливе звільнення Тіллерсона

    Глава Білого дому визнав, що у нього з держсекретарем є розбіжності, але вони «добре працюють разом»
    Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою. Про це президент США написав у Twitter. «Засоби масової інформації спекулювали, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро піде – фейкові новини! Він не звільняється, і поки ми не погоджуємося щодо деяких
    • Сьогодні, 00:38
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    Рекс Тіллерсон та Дональд Трамп
    Рекс Тіллерсон та Дональд Трамп

    Глава Білого дому визнав, що у нього з держсекретарем є розбіжності, але вони «добре працюють разом»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою.

    Про це президент США написав у Twitter.

    «Засоби масової інформації спекулювали, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро піде – фейкові новини! Він не звільняється, і поки ми не погоджуємося щодо деяких тем, ми добре працюємо разом, і Америку знову поважають!», - зазначив очільник Білого дому.

    Нагадаємо, 31 листопада газета The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США повідомила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.

    Натомість у Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа»

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