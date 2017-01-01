Трамп прокоментував інформацію про можливе звільнення Тіллерсона
- Сьогодні, 00:38
-
Розсилка
Глава Білого дому визнав, що у нього з держсекретарем є розбіжності, але вони «добре працюють разом»
Президент США Дональд Трамп заявив, що інформація про звільнення державного секретаря США Рекса Тіллерсона є неправдивою.
Про це президент США написав у Twitter.
«Засоби масової інформації спекулювали, що я звільнив Рекса Тіллерсона або що він скоро піде – фейкові новини! Він не звільняється, і поки ми не погоджуємося щодо деяких тем, ми добре працюємо разом, і Америку знову поважають!», - зазначив очільник Білого дому.
Нагадаємо, 31 листопада газета The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США повідомила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.
Натомість у Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа»