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    У Держдепі прокоментували інформацію про «відставку» Тіллерсон

    У Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа»
    Рекс Тіллерсон залишається на чолі американського Держдепартаменту, заявила в четвер офіційний представник Білого дому Сара Сандерс. «Наразі у нас немає спеціальних пропозицій з питань кадрів», - повідомила вона. «Держсекретар Тіллерсон продовжує очолювати державний департамент США», - додала Сандерс в
    • Вчора, 23:08
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    Рекс Тіллерсон
    Рекс Тіллерсон

    У Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа»

    Рекс Тіллерсон залишається на чолі американського Держдепартаменту, заявила в четвер офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.

    «Наразі у нас немає спеціальних пропозицій з питань кадрів», - повідомила вона.

    «Держсекретар Тіллерсон продовжує очолювати державний департамент США», - додала Сандерс в поширеній в четвер заяві.

    Вона зазначила, що «весь кабінет зосереджений на завершенні неймовірно успішного першого року адміністрації президента Трампа».

    Незадовго до цього президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами в Білому домі, уникнув відповіді на питання про те, чи хоче він бачити Тіллерсона на посаді держсекретаря США.

    Сьогодні газета The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США повідомила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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