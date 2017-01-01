У Держдепі прокоментували інформацію про «відставку» Тіллерсон

У Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа»

Рекс Тіллерсон залишається на чолі американського Держдепартаменту, заявила в четвер офіційний представник Білого дому Сара Сандерс. «Наразі у нас немає спеціальних пропозицій з питань кадрів», - повідомила вона. «Держсекретар Тіллерсон продовжує очолювати державний департамент США», - додала Сандерс в