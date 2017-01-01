У Держдепі прокоментували інформацію про «відставку» Тіллерсон
- Вчора, 23:08
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У Держдепі запеняють, що весь кабінет зосереджений на завершенні «неймовірно успішного першого року адміністрації Трампа»
Рекс Тіллерсон залишається на чолі американського Держдепартаменту, заявила в четвер офіційний представник Білого дому Сара Сандерс.
«Наразі у нас немає спеціальних пропозицій з питань кадрів», - повідомила вона.
«Держсекретар Тіллерсон продовжує очолювати державний департамент США», - додала Сандерс в поширеній в четвер заяві.
Вона зазначила, що «весь кабінет зосереджений на завершенні неймовірно успішного першого року адміністрації президента Трампа».
Незадовго до цього президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами в Білому домі, уникнув відповіді на питання про те, чи хоче він бачити Тіллерсона на посаді держсекретаря США.Сьогодні газета The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США повідомила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.
Джерело: Інтерфакс-Україна