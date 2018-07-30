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    У світі

    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited

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    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited

    П'ятиденний захід - один з найбільших вуличних фестивалів в Нідерландах

    Більше 2500 танцюристів на 30 платформах розважали глядачів під час ходи, якою завершувався фестиваль Rotterdam Unlimited. Одягнені в яскраві костюми і величезні головні убори танцюристи і барабанщики перетворили Роттердам в одну велику вуличну вечірку.

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    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited
    Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited

    П'ятиденний захід - один з найбільших вуличних фестивалів в Нідерландах, який щорічно відвідують більше 900 000 гостей зі всього світу.

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