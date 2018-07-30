Дев'ятсот тисяч гостей зі всього світу відвідали фестиваль Rotterdam Unlimited



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П'ятиденний захід - один з найбільших вуличних фестивалів в Нідерландах

Більше 2500 танцюристів на 30 платформах розважали глядачів під час ходи, якою завершувався фестиваль Rotterdam Unlimited. Одягнені в яскраві костюми і величезні головні убори танцюристи і барабанщики перетворили Роттердам в одну велику вуличну вечірку.

П'ятиденний захід - один з найбільших вуличних фестивалів в Нідерландах, який щорічно відвідують більше 900 000 гостей зі всього світу.