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    У світі

    До Туреччини прибув новий посол США

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    <p>Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд</p> - До Туреччини прибув новий посол США

    Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд

    Фото: USEmbassyTurkey, Тwitter

    Посол Дедві Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня

    Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд прибув в Анкару. Про це повідомили в американському диппредставництві.

    «Ласкаво просимо до Туреччини!» - йдеться в Twitter посольства.

    Зазначається, що в аеропорту Есенбога в Анкарі дипломата зустрів тимчасовий повірений у справах США в Туреччині.

    Нагадаємо, Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня. На дипломатичну службу він став у 1980 році. Девід Саттерфілд володіє арабською та французькою мовами.

    До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.

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