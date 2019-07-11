До Туреччини прибув новий посол США



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Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд Фото: USEmbassyTurkey, Тwitter

Посол Дедві Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня

Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд прибув в Анкару. Про це повідомили в американському диппредставництві.

«Ласкаво просимо до Туреччини!» - йдеться в Twitter посольства.

Зазначається, що в аеропорту Есенбога в Анкарі дипломата зустрів тимчасовий повірений у справах США в Туреччині.

Нагадаємо, Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня. На дипломатичну службу він став у 1980 році. Девід Саттерфілд володіє арабською та французькою мовами.

До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.