До Туреччини прибув новий посол США
Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд
Фото: USEmbassyTurkey, Тwitter
Посол Дедві Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня
Новий посол США в Туреччині Девід Саттерфілд прибув в Анкару. Про це повідомили в американському диппредставництві.
«Ласкаво просимо до Туреччини!» - йдеться в Twitter посольства.
Зазначається, що в аеропорту Есенбога в Анкарі дипломата зустрів тимчасовий повірений у справах США в Туреччині.
Нагадаємо, Саттерфілд був затверджений на посаді 27 червня. На дипломатичну службу він став у 1980 році. Девід Саттерфілд володіє арабською та французькою мовами.
До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.