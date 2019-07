Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Британії у США

Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, не та людина, від якої ми в захваті, - американський президент

Президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.

Про це йдеться у дописі Дональда Трампа у Twitter.

«Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, не та людина, від якої ми в захваті, він дуже дурний хлопець (stupid guy). Він повинен розмовляти зі своєю державою та прем'єр-міністром Мей про їхні невдалі перемовини щодо Brexit, а не засмучувати мене своєю критикою», - написав Трамп.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...