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    У світі

    Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Британії у США

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    Дональд Трамп заявив, що посол Британії у США погано справляється зі своїми обов'язками - Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Британії у США
    Дональд Трамп заявив, що посол Британії у США погано справляється зі своїми обов'язками

    Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, не та людина, від якої ми в захваті, - американський президент

    Президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.

    Про це йдеться у дописі Дональда Трампа у Twitter.

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    «Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, не та людина, від якої ми в захваті, він дуже дурний хлопець (stupid guy). Він повинен розмовляти зі своєю державою та прем'єр-міністром Мей про їхні невдалі перемовини щодо Brexit, а не засмучувати мене своєю критикою», - написав Трамп.

    Нагадаємо, газета Daily Mail опублікувала висловлювання Деррока, в яких він називає Трампа «нездатним», «ненадійним» і «некомпетентним».

    Трамп заявив, що Деррок погано справляється зі своїми обов'язками.

    Пізніше МЗС Британії почало розслідування витоку образ на адресу Трампа.

     

     

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