Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Британії у США
Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, не та людина, від якої ми в захваті, - американський президент
Президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.
Про це йдеться у дописі Дональда Трампа у Twitter.
«Божевільний посол, якого Велика Британія нав'язала Сполученим Штатам, не та людина, від якої ми в захваті, він дуже дурний хлопець (stupid guy). Він повинен розмовляти зі своєю державою та прем'єр-міністром Мей про їхні невдалі перемовини щодо Brexit, а не засмучувати мене своєю критикою», - написав Трамп.
The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2019 г.
Нагадаємо, газета Daily Mail опублікувала висловлювання Деррока, в яких він називає Трампа «нездатним», «ненадійним» і «некомпетентним».
Трамп заявив, що Деррок погано справляється зі своїми обов'язками.
Пізніше МЗС Британії почало розслідування витоку образ на адресу Трампа.