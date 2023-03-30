Допомагали куму Путіна: чотири банкіри Швейцарії сядуть в тюрму за махінації

Банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки і не ставлячи під сумнів походження коштів

Окружний суд Цюриха (Швейцарія) визнав винними у недбалості при проведенні фінансових операцій чотирьох банкірів, які допомогли близькому другу російського диктатора Володимира Путіна Сергію Ролдугіну перерахувати мільйони франків через швейцарські банківські рахунки. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає видання, суд визнав трьох росіян і одного швейцарця винними у допомозі Сергію Ролдугіну, віолончелісту і хрещеному батьку старшої доньки президента РФ, якого уряд Швейцарії назвав «гаманцем Путіна». Банкірів засудили до умовних термінів із випробувальним терміном у два роки та штрафів.

Чоловіки, чиї імена не називають через швейцарські обмеження на розголошення інформації, отримали умовні терміни ув'язнення по сім місяців кожен. Чотири звинувачені були співробітниками швейцарської дочірньої компанії «Газпромбанку», в тому числі, за даними ЗМІ, її виконавчий директор Роман Абдулін.

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Суд постановив, що обвинувачені допомогли Ролдугіну покласти мільйони франків на швейцарські банківські рахунки в період між 2014 і 2016 роками. Йдеться про 50 млн швейцарських франків на двох рахунках «Газпромбанку».

Згідно з обвинуваченням, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки і не ставлячи під сумнів походження коштів.

Зокрема, вони підписали декларації про те, що віолончеліст не є «політично значущою особою» - формальне визначення, яке викликало б додаткову перевірку – незважаючи на публічні повідомлення про зв'язки Ролдугіна з Кремлем і Путіним.

Прокурори стверджували, що звинувачені були повністю обізнані про справжнє значення і зв'язки Ролдугіна.

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Як раніше повідомлялося, пан Ролдугін розмістив $50 млн (42 мільйони фунтів стерлінгів) на швейцарських рахунках між 2014 і 2016 роками, без достовірних пояснень, звідки взялися ці гроші.

У той час він позиціонував себе віолончелістом зі скромним доходом