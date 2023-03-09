У Швейцарії судять банкірів за допомогу «гаманцю Путіна»: деталі резонансної справи

Якщо махінації буде доведено, то причетні банкіри можуть отримати 7 місяців за гратами

У Швейцарії розпочався суд над чотирма колишніми керівниками Цюрихського відділення російського «Газпромбанку». Про це пише видання BBC.

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Трьом росіянам і одному швейцарцю інкримінують допомогу російському музиканту Сергію Ролдугіну у відмиванні коштів, що як підозрюють, є власністю президента Росії. Повідомляється, що пан Ролдугін розмістив 50 мільйонів доларів (42 мільйони фунтів стерлінгів) на швейцарських рахунках між 2014 і 2016 роками, без достовірних пояснень, звідки взялися ці гроші.

У той час він представляв себе віолончелістом зі скромним доходом.



Він прославився як музикант, але не заробив великих сум. Одного разу він сказав New York Times, що не бізнесмен і тим більше не мільйонер. Тож звідки він узяв мільйони доларів, щоб покласти їх на рахунки в швейцарських банках.

Це питання, на думку прокурорів Цюріха, повинні були поставити обвинувачені колишні банкіри. Було добре відомо, що віолончеліст був близьким другом президента Росії Володимира Путіна і навіть, за чутками, був хрещеним батьком дочки пана Путіна.

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Згідно зі швейцарським законодавством, банки зобов’язані відхилити або закрити рахунки, якщо у них є сумніви щодо власника рахунку або джерела грошей. Вони також повинні дуже обережно поводитися з «політично відомими особами». Як відомий друг російського лідера, який інвестував мільйони в Швейцарію після незаконної анексії Криму та подальших санкцій проти Росії в 2014 році, Сергій Ролдугін мав би бити на сполох. Прокуратура стверджує що цього не було.

Перевірка на правду

Водночас ця справа як перевірка того, наскільки суворо Швейцарія дотримується своїх законів про відмивання грошей, які, принаймні на папері, є досить суворими. Останніми роками влада Швейцарії наполегливо працювала, щоб відійти від іміджу Швейцарії як країни, в якій навіть найбрудніші гроші від найжорстокішого диктатора чи найкорумпованішого бізнесмена можна відмити біліше білого.

Сумнівні гроші пана Ролдугіна були вперше виявлені не швейцарськими слідчими, а журналістами.

Вони виявили докази підозрілих операцій за участю офшорних компаній пана Ролдугіна на сотні мільйонів доларів, а також його рахунки в швейцарських банках.

Лише після появи цих доказів швейцарська прокуратура почала власне розслідування. Їх обвинувальний висновок, який зараз розглядається судом у Цюріху, передбачає, що музикант діяв як «гаманець Путіна», направляючи кошти через фіктивні компанії на Кіпрі та в Панамі в «Газпромбанк» у Цюріху.

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Чотирьох обвинувачених звинувачують у тому, що вони не пройшли перевірку на «належну обачність» у тому, що вони не перевірили – або заплющили очі – на справжнє джерело його грошей.

Усі вони не визнали себе винними. Їхні адвокати стверджували, що прокуратура не змогла довести, що вкладені гроші не належали віолончелісту. Той факт, що він був другом Володимира Путіна, був вагомою причиною не питати його про джерело його коштів, оскільки його багатство не було б несподіванкою. З тих пір «Газпромбанк» припинив свою діяльність у Швейцарії, а сам Сергій Ролдугін потрапив у швейцарський список санкцій.

Вирок очікується 30 березня. У разі визнання винними чотирьом банкірам загрожує лише помірне ув’язнення з умовним терміном до семи місяців.

Камені для Феміди

Щоб взагалі отримати обвинувальний вирок, прокуратура повинна буде переконати суд, що мільйони пана Ролдугіна справді належали Володимиру Путіну. Це непросте завдання зараз, коли звичайна співпраця між державами – у цьому випадку Швейцарією та Росією – у розслідуванні відмивання грошей не відбувається.

Ніхто насправді не знає, скільки насправді є у президента Путіна та його близьких. Його заявлена ​​зарплата становить лише трохи більше 100 тис доларів (84 400 фунтів стерлінгів), вказується в швейцарському звинуваченні. Але ходять чутки, що його статки можуть коштувати приголомшливі $125 млрд ($105 мільярдів фунтів стерлінгів), ретельно сховані в складній мережі підставних компаній і рахунків друзів, таких як Сергій Ролдугін.

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Тому, незважаючи на скромні вироки, обвинувальний вирок міг бути таким значущим. Це дало б сигнал не лише російському президенту, його друзям та решті його політичного істеблішменту про те, що їхню готівку більше не можна так легко приховати, а й професіоналам, які розпоряджалися їхніми коштами.

«Ролдугін не самотній у своїй передбачуваній ролі одного з «гаманців Путіна», – сказав керівник Центру досліджень фінансових злочинів і безпеки Королівського інституту об'єднаних служб Том Кітіндж. На його думку, ті банки та юридичні фірми, які надають послуги іншим близьким зв’язкам Володимира Путіна, повинні знати, що влада явно налаштована висувати свою справу в суді.