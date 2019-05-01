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    У світі

    Екс-прем’єра Італії Берлусконі терміново прооперували

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    Сільвіо Берлусконі переніс хірургічну операцію&nbsp; - Екс-прем’єра Італії Берлусконі терміново прооперували
    Сільвіо Берлусконі переніс хірургічну операцію 

    Операція минула успішно і через кілька днів 82-річного політика випишуть із лікарні

    Колишній прем’єр Італії та медіамагнат Сільвіо Берлусконі переніс хірургічну операцію через кишкову непрохідність.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Операція минула успішно і через кілька днів 82-річного політика випишуть із лікарні. Вночі 29 квітня Берлусконі поскаржився на сильні болі в животі і тому його довелось госпіталізувати.

    Під час огляду лікарі знайшли закупорення в тонкому кишечнику, що спричиняло непрохідність, а тому довелось провести операцію. Госпіталізація Берлусконі змусила порушити питання про доцільність його балотування до Європарламенту на виборах у кінці травня після тривалої заборони на займання державних посад.

    Нагадаємо, у вівторок вранці колишній прем'єр-міністр Італії, лідер Forza Italia Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані.

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