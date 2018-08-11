Екс-президента Чилі призначили Верховним комісаром ООН з прав людини



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Колишній президент Чилі Мішель Бачелет

Нинішній Верховний комісар Зейд Раад аль-Хусейн має скласти свої повноваження наприкінці місяця

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй затвердила кандидатуру колишнього президента Чилі Мішель Бачелет на посаду Верховного комісара ООН з прав людини.

Про це в п'ятницю, 10 серпня, повідомляє постійне представництво України при ООН.

«Генеральна Асамблея ООН затвердила колишнього президента Чилі Мішель Бачелет на пост наступного Верховного комісара ООН з прав людини терміном на чотири роки», - йдеться в повідомленні.

Західні ЗМІ повідомляють, що рішення було прийняте консенсусом.

Нинішній Верховний комісар Зейд Раад аль-Хусейн має скласти свої повноваження наприкінці місяця.

«Я справді радий призначенню Мішель Бачелет наступним Верховним комісаром ООН з прав людини», - заявив Зейд Раад аль-Хусейн, на зміну якому прийде Бачелет.

Мішель Бачелет двічі займала пост президента Чилі: у 2006-2010 і 2014-2018 роках. У 2010 році вона очолила тоді створену структуру «ООН-жінки».

Верховний комісар ООН з прав людини обирається на чотири роки. Бачелет стане сьомим комісаром з прав людини з моменту заснування посади в 1993 році.

Нагадаємо, комітет ООН закликав Росію припинити тортури в тюрмах.