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    У світі

    Екс-президента Чилі призначили Верховним комісаром ООН з прав людини

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    Колишній президент Чилі Мішель Бачелет - Екс-президента Чилі призначили Верховним комісаром ООН з прав людини
    Колишній президент Чилі Мішель Бачелет

    Нинішній Верховний комісар Зейд Раад аль-Хусейн має скласти свої повноваження наприкінці місяця

    Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй затвердила кандидатуру колишнього президента Чилі Мішель Бачелет на посаду Верховного комісара ООН з прав людини.

    Про це в п'ятницю, 10 серпня, повідомляє постійне представництво України при ООН.

     «Генеральна Асамблея ООН затвердила колишнього президента Чилі Мішель Бачелет на пост наступного Верховного комісара ООН з прав людини терміном на чотири роки», - йдеться в повідомленні.

    Західні ЗМІ повідомляють, що рішення було прийняте консенсусом.

    Нинішній Верховний комісар Зейд Раад аль-Хусейн має скласти свої повноваження наприкінці місяця.

    «Я справді радий призначенню Мішель Бачелет наступним Верховним комісаром ООН з прав людини», - заявив Зейд Раад аль-Хусейн, на зміну якому прийде Бачелет.

    Мішель Бачелет двічі займала пост президента Чилі: у 2006-2010 і 2014-2018 роках. У 2010 році вона очолила тоді створену структуру «ООН-жінки».

    Верховний комісар ООН з прав людини обирається на чотири роки. Бачелет стане сьомим комісаром з прав людини з моменту заснування посади в 1993 році.

    Нагадаємо, комітет ООН закликав Росію припинити тортури в тюрмах.

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