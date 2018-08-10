Комітет ООН закликав Росію припинити тортури в тюрмах



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У справі щодо побиття ув’язненого Євгенія Макарова було звільнено 17 осіб

Комітет ООН проти катувань звернувся до РФ із вимогою через один рік прозвітувати стосовно розслідування у питанні тортур і знущання щодо ув’язненого Євгенія Макарова. Таку вимогу ООН сформувала після ролика, на якому були показані знущання щодо Макарова в Ярославській колонії в січні 2017 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Комітету ООН проти катувань, даний інцидент показав, що система відеоспостереження в російських колоніях не дозволяє попереджати знущання і тортури щодо ув’язнених.

Заступник міністра юстиції РФ Михайло Галперін, який представляв російську сторону на засіданні комітету ООН, заявив про те, що всі винні в тортурах будуть покарані. За його словами, всього у справі щодо побиття Євгенія Макарова було звільнено 17 осіб – 5 із них було заарештовано, і вирішується питання щодо шостої особи.

Окремо Комітет ООН проти катувань наголосив на необхідності захисту Макарова і його адвоката Ірини Бірюкової проти можливої помсти. На сьогодні в 4 тисячах колоній утримується до 600 тисяч осіб. При цьому щороку в середньому реєструється до 1 тисячі смертей серед засуджених через різні причини. Цей показник є найбільшим серед країн регіону.

До того ж, Комітет ООН проти катувань закликав РФ припинити практику насильницького розміщення людей в психіатричних лікарнях. Особливо це стосується практики, яку РФ проводить в окупованому Криму.

Також комітет ООН закликав РФ припинити катування для отримання свідчень. Мова в тому числі іде і про українського кінорежисера Олега Сенцова, який на сьогодні продовжує голодування.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова просить російську комісію з питань помилування якомога швидше розглянути прохання матері Сенцова про помилування її сина.

Раніше Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.