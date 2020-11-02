Експерти назвали дефіцитну професію у 2021 році

Протягом наступного року майже половина світових компаній планує збільшити чисельність фахівців за напрямом кібербезпеки

Експерти розкрили дефіцитну у 2021 році професію. Про це йдеться в дослідженні міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), з результатами ознайомився РБК.

Значна частина компаній – 51% у світі планує збільшувати штат співробітників в області кібербезпеки.

«В умовах пандемії коронавірусу багатьом організаціям довелося переглянути і переосмислити стратегії забезпечення кібербезпеки», – зазначив партнер, керівник практики з кібербезпеки і безперервності бізнесу PwC в Росії Віталій Соколов. Він додав, що майже всі учасники опитування (96%) заявили про готовність це зробити.

Керівник пресслужби HeadHunter Олександр Джабаров підтвердив, що у сфері кібербезпеки спостерігається зростання потреби фахівців. За його словами, за 2018 рік було відкрито понад 17 тисяч вакансій, однак з січня по жовтень 2020 року – вже майже 30 тисяч. Він зазначив, що конкуренція в цій сфері дуже низька, одна-дві людини на місце при нормі в п'ять-шість, що говорить про гострий дефіцит.

З цим погодилася керівник дослідницького центру SuperJob Наталія Голованова. Вона зазначила, що фахівці і керівники у сфері інформаційної безпеки сьогодні найбільш потрібні в ІТ-сфері та фінансових компаніях. Таку ж думку висловив директор по розвитку напрямку «Кібербезпека для населення» компанії «Ростелеком-Солар» Олег Сєдов. Він зазначив, що число цифрових сервісів, систем і об'єктів, які треба захищати від кіберзагроз, стає дедалі більше.

В опитуванні взяли участь понад трьох тисяч керівників компаній, відділів технологій та інформаційної безпеки з різних галузей. Опитування для дослідження проводився в липні і серпні цього року.