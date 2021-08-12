Експосол Азербайджану порівняв росіян зі свинями

Експосла образили слова Жириновського про роль Росії в становленні державності Азербайджану.

Міністерство закордонних справ Азербайджану відмовилися коментувати поведінку свого колишнього посла Ісфандіяра Вагабзаде, який порівняв росіян зі свинями і образив лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Про це пише «Sputnik Азербайджан».

Вагабзаде записав відеозвернення до Жириновського напередодні, 10 серпня. Він пояснив, що його образили слова політика про роль Росії в становленні державності Азербайджану.

«Володя, слухай, жирна свиня, старий осел. Ти смердиш, як свиня. І смердить твоя нація», - сказав експосол.

Він додав, що в радянські часи встиг виконати свій «окупаційний борг» в Афганістані і розповів, як азербайджанці «вмирають з голоду» заради росіян. У відповідь на це Жириновський зажадав порушити проти Вагабзаде кримінальну справу і назвав судження колишнього дипломата середньовічними.

На думку представників відомства, відставний дипломат не висловлює думки жодного з державних органів або країни в цілому, а тому коментувати його слова «було б неправильно».