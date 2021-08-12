  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Експосол Азербайджану порівняв росіян зі свинями

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    МЗС Азербайджану відмовився коментувати образи Ісфандіяра Вагабзаде на адресу російських - Експосол Азербайджану порівняв росіян зі свинями
    МЗС Азербайджану відмовився коментувати образи Ісфандіяра Вагабзаде на адресу російських
    Фото: Telegram-канал «Kotsnews»

    Експосла образили слова Жириновського про роль Росії в становленні державності Азербайджану.

    Міністерство закордонних справ Азербайджану відмовилися коментувати поведінку свого колишнього посла Ісфандіяра Вагабзаде, який порівняв росіян зі свинями і образив лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Про це пише «Sputnik Азербайджан».

    Вагабзаде записав відеозвернення до Жириновського напередодні, 10 серпня. Він пояснив, що його образили слова політика про роль Росії в становленні державності Азербайджану.

    «Володя, слухай, жирна свиня, старий осел. Ти смердиш, як свиня. І смердить твоя нація», - сказав експосол.

    Він додав, що в радянські часи встиг виконати свій «окупаційний борг» в Афганістані і розповів, як азербайджанці «вмирають з голоду» заради росіян. У відповідь на це Жириновський зажадав порушити проти Вагабзаде кримінальну справу і назвав судження колишнього дипломата середньовічними.

    На думку представників відомства, відставний дипломат не висловлює думки жодного з державних органів або країни в цілому, а тому коментувати його слова «було б неправильно».

    Теги: політика Азербайджан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експосол Азербайджану порівняв росіян зі свинями