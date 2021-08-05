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    Російські прикордонники вже облаштувались у Вірменії

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    Вірменія та Росія домовились про розміщення російських військ на кордоні з Азербайджаном - Російські прикордонники вже облаштувались у Вірменії
    Вірменія та Росія домовились про розміщення російських військ на кордоні з Азербайджаном
    Фото з відкритих джерел

    Єреван каже, що російські прикордонники допомагають будувати спорудження тилової підтримки

    На кордоні Азербайджану і Вірменії розмістили російських прикордонників. Зокрема, вони знаходяться в селищі Воскепар Тавушської області Вірменії. Про це повідомляє пресслужба міноборони Вірменії.

    «Щодо поширеної в ЗМІ інформації про присутність російських військовослужбовців в Тавуській області, зокрема в селищі Воскепар: повідомляємо, що російські прикордонники розміщені в зазначеному районі», – йдеться у заяві.

    У міністерстві повідомили, що нині ведуться будівельні роботи зі спорудження тилової підтримки та приміщень для прикордонників.

    «Цей процес здійснюється в рамках вірмено-російського співробітництва», – наголосила вірменська сторона.

    У ніч на 28 липня на кордоні Вірменії з Азербайджаном поновилися бої. З вірменського боку загинули щонайменше троє людей, з азербайджанського – двоє, кілька людей дістали поранення. Офіційний Єреван звинуватив супротивників у спробі покращити свої позиції перед перемовинами з Москвою. У відповідь Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні перемир'я.

    Попередній раз перестрілка між сторонами конфлікту сталась 23 липня. Тоді жертвою став один азербайджанський військовий, троє вірменських – були поранені. Знову сторони звинуватили у ситуації у Кельбаджарському районі одна одну.

    Лише у липні на кордоні Вірменії та Азербайджану стріляли ще тричі. Баку та Єреван після цього обмінювались звинуваченнями у скоєних провокаціях.

    У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

    Теги: прикордонники Росія Азербайджан військові Вірменія Єреван Нагірний Карабах
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    Російські прикордонники вже облаштувались у Вірменії