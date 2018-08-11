Ердоган пригрозив Трампу, що може знайти іншого друга



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США неодноразово і послідовно демонструють нерозуміння, заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг США, що політика Вашингтона може поставити під загрозу партнерство з Анкарою. Про це турецький лідер написав у своїй колонці для видання The New York Times.

«Сполучені Штати неодноразово і послідовно демонструють нерозуміння і брак поваги до турбот турецького народу. І в останні роки наше партнерство зазнало випробування розбіжностями. На жаль, наші зусилля щодо усунення цієї небезпечної тенденції виявилися даремними. Якщо Сполучені Штати не почнуть поважати суверенітет Туреччини і не доведуть, що розуміють небезпеки, з якими стикається наша країна, наше партнерство може опинитися під загрозою», - написав Ердоган.

Він наголосив, що односторонні дії США проти Туреччини лише підірвуть американські інтереси та безпеку.

«Доки не пізно, Вашингтон має змінити помилкове уявлення про те, що наші відносини можуть бути асиметричними, й усвідомити, що у Туреччини є альтернативи. Якщо вони (США - ред.) не відмовляться від тенденції однобокості і неповаги (у відносинах - ред.), ми будемо змушені почати шукати нових друзів і союзників», - наголосив президент Туреччини.

Як повідомлялося, відносини між офіційним Вашингтоном і Анкарою були напруженими впродовж останнього року з політичних причини, зокрема через вимогу уряду Ердогана видати опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Водночас, США виступили з вимогою до Анкари звільнити американського пастора Ендрю Брансона, якого турецька сторона звинувачує в причетності до руху Гюлена.

Наприкінці липня Дональд Трамп пообіцяв Туреччині «великі санкції» через затримання американського пастора. Оскільки реакції не було, минулого тижня США запровадили санкції, в тому числі проти голови мін'юсту Туреччини Абдулхаміта Гюля і міністра внутрішніх справ Сюлеймана Сойлу.

У цьому зв'язку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що дії США «завдали удару» по відносинах і досягли тієї точки, коли відновити їх майже неможливо.

Зазначимо, національна валюта Туреччини продовжує падіння. Так в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар. Тим самим турецька грошова одиниця втратила іще 8%.

Джерело: Укрінформ