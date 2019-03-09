Поліція розігнала марш феміністок у Стамбулі



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Кількох тисяч жінок вийшли на площу Таксім у Стамбулі Фото: АР

Поліція застосувала перцевий балончик і гранули з сльозогінним газом, щоб розігнати натовп

Турецька поліція застосувала в центрі Стамбула сльозогінний газ, щоб розігнати натовп з кількох тисяч жінок, які в п'ятницю ввечері вийшли на феміністичний марш з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Про це повідомляє Reuters.

Для проведення маршу натовп жінок зібрався на краю міській площі Таксім. Сотні співробітників ОМОНу заблокували їм шлях, щоб перешкодити їм пройти головною пішохідною вулиці району.

Поліція застосувала перцевий балончик і гранули з сльозогінним газом, щоб розігнати натовп, спалахнули сутички, правоохоронці почали переслідувати жінок на бічних вуличках біля проспекту, пише ЗМІ.

Турецька поліція регулярно запобігає проведенню акцій протесту в центрі Стамбула і в інших містах.

Нагадаємо, 8 березня у Харкові відбувся марш за права жінок під гаслом «Кухня і мода – це не свобода».