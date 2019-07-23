ФБР: Росія має намір втрутитися в американські вибори
«Росіяни, безсумнівно, мають намір спробувати втрутитися у наші вибори», - заявив директор ФБР
Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей попередив, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що режим санкцій недостатньо стримує РФ.
«Росіяни, безсумнівно, мають намір спробувати втрутитися у наші вибори», - заявив Рей.
Нагадаємо, Росії інкримінують втручання у вибори президента США в 2016 році. Спецпрокурор Роберт Мюллер, який два роки вів це розслідування, визнав у підсумку, що не знайшов змови між Москвою і президентом США Дональдом Трампом.
До слова, американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp.