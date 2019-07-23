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    У світі

    ФБР: Росія має намір втрутитися в американські вибори

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    Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей&nbsp; - ФБР: Росія має намір втрутитися в американські вибори
    Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей 

    «Росіяни, безсумнівно, мають намір спробувати втрутитися у наші вибори», - заявив директор ФБР

    Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей попередив, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви.

    Про це повідомляє Reuters

    Зазначається, що режим санкцій недостатньо стримує РФ. 

    «Росіяни, безсумнівно, мають намір спробувати втрутитися у наші вибори», - заявив Рей. 

    Нагадаємо, Росії інкримінують втручання у вибори президента США в 2016 році. Спецпрокурор Роберт Мюллер, який два роки вів це розслідування, визнав у підсумку, що не знайшов змови між Москвою і президентом США Дональдом Трампом.

    До слова, американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp.

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