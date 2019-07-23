ФБР: Росія має намір втрутитися в американські вибори



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Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей

«Росіяни, безсумнівно, мають намір спробувати втрутитися у наші вибори», - заявив директор ФБР

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей попередив, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що режим санкцій недостатньо стримує РФ.

«Росіяни, безсумнівно, мають намір спробувати втрутитися у наші вибори», - заявив Рей.

Нагадаємо, Росії інкримінують втручання у вибори президента США в 2016 році. Спецпрокурор Роберт Мюллер, який два роки вів це розслідування, визнав у підсумку, що не знайшов змови між Москвою і президентом США Дональдом Трампом.

До слова, американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp.