  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp

    • Розсилка
    FaceApp стає все більш популярним&nbsp; - Американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp
    FaceApp стає все більш популярним 

    Сенатор підозрює, що уряд РФ отримує персональні дані американських користувачів

    Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер просить ФБР перевірити, чи отримав російський уряд персональні дані американських користувачів через мобільний додаток FaceApp.

    Про це йдеться у листі політика, який він опублікував у Twitter.

    «Зважаючи на зростаючу популярність FaceApp та занепокоєння щодо національної безпеки й порушення конфіденційності, я прошу ФБР перевірити, чи потрапили персональні дані мільйонів американців у руки російського уряду, або компаній, які пов'язані з російською владою», - зазначив Шумер.

    Читайте також

    Сенатор також направив копію листа до голови Федеральної торгової комісії США з проханням пояснити, чи існують нині механізми, які могли би запобігти компрометації американських користувачів, зокрема чиновників та військових, які користуються цим додатком.

    Як повідомлялося, мобільний додаток FaceApp належить російській компанії Wireless Lab. Іноземні експерти застерігають користувачів, що цей додаток може нести в собі ризик розголошення персональної інформації, на що є декілька причин. По-перше, у своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що не гарантують безпеку даних (а у додатка є доступ до вашого профілю, ваших фото на телефоні, пошти). По-друге, фото, яке ви завантажуєте для обробки, обробляється на хмарі, а не на вашому телефоні, а куди воно може потрапити далі – невідомо.

    Читайте також
    Росія США ФБР інтернет технології мобільний зв’язок кібербезпека смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ