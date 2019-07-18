Американський сенатор просить ФБР перевірити російський додаток FaceApp



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FaceApp стає все більш популярним

Сенатор підозрює, що уряд РФ отримує персональні дані американських користувачів

Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер просить ФБР перевірити, чи отримав російський уряд персональні дані американських користувачів через мобільний додаток FaceApp.

Про це йдеться у листі політика, який він опублікував у Twitter.

«Зважаючи на зростаючу популярність FaceApp та занепокоєння щодо національної безпеки й порушення конфіденційності, я прошу ФБР перевірити, чи потрапили персональні дані мільйонів американців у руки російського уряду, або компаній, які пов'язані з російською владою», - зазначив Шумер.

Сенатор також направив копію листа до голови Федеральної торгової комісії США з проханням пояснити, чи існують нині механізми, які могли би запобігти компрометації американських користувачів, зокрема чиновників та військових, які користуються цим додатком.