Фінляндія може встановити паркан на кордоні з Росією
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Фінляндія побоюється африканської чуми свиней
Фіни можуть встановити паркани в тих місцях, де проходять стежки кабанів
Інститут природних ресурсів Фінляндії має намір оцінити необхідність будівництва паркану на російсько-фінському кордоні, який допоміг би зупинити міграцію кабанів.
Про це пише видання Maaseudun tulevaisuus.
Фіни можуть встановити паркани в тих місцях, де проходять стежки кабанів. Огорожі зменшать площу пересування кабанів і допоможуть запобігти можливості поширення вірусу африканської чуми свиней у Фінляндії.
У вересні в Ленінградській області, яка межує з Фінляндією, вперше за шість років були знайдені трупи диких кабанів, що померли від цього вірусу.
До слова, Фінляндія активно готується до проведення саміту Арктичної ради