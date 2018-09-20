Фінляндія може встановити паркан на кордоні з Росією



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Фінляндія побоюється африканської чуми свиней

Фіни можуть встановити паркани в тих місцях, де проходять стежки кабанів

Інститут природних ресурсів Фінляндії має намір оцінити необхідність будівництва паркану на російсько-фінському кордоні, який допоміг би зупинити міграцію кабанів.

Про це пише видання Maaseudun tulevaisuus.

Фіни можуть встановити паркани в тих місцях, де проходять стежки кабанів. Огорожі зменшать площу пересування кабанів і допоможуть запобігти можливості поширення вірусу африканської чуми свиней у Фінляндії.

У вересні в Ленінградській області, яка межує з Фінляндією, вперше за шість років були знайдені трупи диких кабанів, що померли від цього вірусу.

До слова, Фінляндія активно готується до проведення саміту Арктичної ради