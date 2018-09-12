Фінляндія активно готується до проведення саміту Арктичної ради



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Питанням №1 стане проблема чорної сажі

Фінляндія, яка на сьогодні головує в Арктичній раді, веде активну підготовку до саміту лідерів держав цього об’єднання. Із часу створення ради в 1996 році саміти проводилися лише на рівні глав МЗС РФ, США, Канади, Норвегії, Данії, Швеції, Ісландії і Фінляндії, які і входять до складу Арктичної ради.

Орієнтовно саміт міг би пройти вже на початку 2019 року в Гельсінкі.

В рамках саміту уряд Фінляндії планує поставити на розгляд питання чорної сажі, яка активно осідає на льодовиках від спалювання вуглеводного пального. Це в свою чергу приводить до того, що льодовики активно тануть. В МЗС Фінляндії вже підготували і активно поширюють брошуру із цього питання, а також піднімають питання чорної сажі на всіх міжнародних форумах.

При цьому Гельсінкі після переговорів Саулі Нііністе і Володимира Путіна вже вдалося домовитися про участь президента РФ на майбутньому саміті Арктичної ради. Участь лідерів країн північної Європи, а також США і Канади теж не є проблемою за словами представників МЗС Фінляндії. Щонайменше жодних заперечень із боку цих країн фінська сторона не отримувала.

Джерело: Коммерсант