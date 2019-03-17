Фінляндія заборонила росіянам вільно володіти землею



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Фінська влада залишила за собою право відчуження і пріоритетного придбання стратегічних земельних ділянок

Після прийняття відповідних законів росіянам доведеться звертатися до міністерства оборони Фінляндії за дозволом

Депутати парламенту Фінляндії схвалили два важливих законопроекти про обмеження, що стосуються громадян третіх країн. Під третіми країнами у Фінляндії розуміються держави, що не входять до Європейського союзу і Європейської економічної зони. І хоча під дію законів потрапляють громадяни всіх інших країн, в тому числі що залишилася за межами багатьох європейських об'єднань, приводом до зміни законодавства послужили ситуації, в яких фігурували саме російські громадяни. Про це пише Yle.

Зокрема, 26 лютого фінський парламент схвалив цілий пакет законопроектів, які стосуються володіння громадянами і компаніями з третіх країн земельних наділів на території Фінляндії. Закони повинні вступити в силу в 2020 році.

В майбутньому громадянин країни, що не входить в ЄС і ЄЕС, повинен отримати в міністерстві оборони окремий дозвіл на покупку земельної ділянки з розташованими на ній будівлями. Ліцензію доведеться запитувати також організаціям, зареєстрованим і чинним на території однієї з країн ЄС та ЄЕС, в яких, проте, «як мінімум 1/10 частина сил, що впливають на прийняття рішень» розташована за межами цих держав. Крім прямої заборони на операції, фінська влада залишила за собою право відчуження і пріоритетного придбання стратегічних земельних ділянок.

Положення закону не стосуються угод з купівлі-продажу земельних ділянок на демілітаризованих Аландських островах і покупки акцій, що дає право на користування нерухомістю в багатоквартирних будинках і будинках. Ці угоди і надалі можна буде здійснювати без узгодження з владою.

Уряд постарався зробити формулювання закону якомога більш загальними, щоб забороняти продаж землі тільки в разі крайньої необхідності. На думку законодавців, дозвіл на угоду можна видати, якщо немає побоювань, що вона може «утруднити організацію оборони країни, контроль за територіальною цілісністю, а також забезпечення безпеки кордонів і надійності енергопостачання».

В інтерв'ю виданню IS радник міністерства оборони Матіас Вартса не зміг назвати конкретних термінів розгляду заявок від громадян третіх країн, проте заявив, що метою є якомога більш швидкий розгляд.

Наразі в Фінляндії угоди іноземців з нерухомістю окремо ніяк не регулюються. До 1993 року всім іноземним громадянам потрібний був дозвіл на покупку нерухомості, після чого ліцензування угод стало стосуватися в першу чергу прикордонних територій і всіх осіб, які не проживають в Фінляндії - незалежно від громадянства. Після вступу країни в Європейський союз, в 1999 році всі обмеження були зняті.

Зараз, на думку уряду, необхідність контролю назріла у зв'язку зі зміною загальної ситуації з безпекою.

«Тривожним фактором можна вважати окремі угоди з нерухомістю, що відбуваються поблизу від стратегічних об'єктів, при яких особа, що володіє справжнім правом прийняття рішень, ховається за різними посередниками, зв'язок з власниками нерухомості виявляється неможливим або використання нерухомості будь-яким чином відрізняється від звичайного», - полягає в обґрунтуванні законопроекту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля попросив у п'ятницю, 8 березня, у президента Саулі Ніїністьо відправити кабінет міністрів у відставку. Глава держави погодився з проханням прем'єр-міністра. Він також запропонував уряду продовжити роботу до формування нового кабміну.