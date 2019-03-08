Уряд Фінляндії пішов у відставку через провал реформ



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Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля

Причиною відставки уряду став провал реформи охорони здоров'я і системи соціального забезпечення

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля попросив у п'ятницю, 8 березня, у президента Саулі Ніїністьо відправити кабінет міністрів у відставку.

Глава держави погодився з проханням прем'єр-міністра. Він також запропонував уряду продовжити роботу до формування нового кабміну.

Причиною відставки уряду став провал реформи охорони здоров'я і системи соціального забезпечення.

Цю реформу тривалий час обговорювали як у парламенті, так і в уряді. Приводом для відставки слугувала відмова парламентської конституційної комісії схвалити низку нових законодавчих положень, що стосуються місцевих самоврядувань. А оскільки вони тісно пов'язані з реформою охорони здоров'я і системи соціального забезпечення, то не отримала схвалення і реформа.

За цих умов уряд, до якого входять Коаліційна партія, Центристська партія і партія «Синє майбутнє», вирішив піти у відставку.

Як повідомив у п'ятницю Сіпіля, «відставка була моїм рішенням, яке підтримали члени уряду».

Він зазначив, що нинішній кабінет міністрів вважатимуть тимчасовим, він продовжить роботу до запланованих на 14 квітня виборів до парламенту.

«Але якщо до початку головування Фінляндії в Раді Європейського союзу новий уряд сформовано не буде (Фінляндія очолить Раду ЄС 1 липня - ред.), то ми готові будемо працювати і довше», - сказав глава уряду.

До слова, президент Фінляндії Саулі Нііністьо візьме участь в санкт-петербурзькому Арктичному форумі, який відбудеться 9-10 квітня.

Джерело: Еспресо ТВ