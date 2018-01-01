Форум у Давосі: Трамп закликає інвестувати в економіку США

За словами Трампа, протягом наступних п’яти років компанія Apple інвестує в економіку США понад $350 млрд

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що зараз —найкращий час для закордонних інвесторів привести бізнес, нові робочі місця та інвестиції в США. Трамп зазначив, що завжди вважав пріоритетом Америку і вважає, що подібним принципом повинні керуватись керівники інших держав.



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Президент США Дональд Трамп

За словами Трампа, протягом наступних п’яти років компанія Apple інвестує в економіку США понад $350 млрд

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що зараз —найкращий час для закордонних інвесторів привести бізнес, нові робочі місця та інвестиції в США.

Трамп зазначив, що завжди вважав пріоритетом Америку і вважає, що подібним принципом повинні керуватись керівники інших держав.

«Я завжди ставлю Америку на перше місце, так як і лідери інших країн повинні на перше місце ставити свою державу. Але «Америка перша» не означає, що Америка самотня. Коли США розвиваються, розвивається і світ», — заявив Трамп.

Трамп відзначив економічне зростання країни за час свого президентства і заявив, що з моменту обрання його лідером США у країні з'явились понад два мільйони робочих місць.

Він також зазначив, що протягом наступних п’яти років компанія Apple інвестує в економіку США понад $350 млрд.

Раніше повідомлялося, що Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі.