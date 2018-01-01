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    Форум у Давосі: Трамп закликає інвестувати в економіку США

    За словами Трампа, протягом наступних п’яти років компанія Apple інвестує в економіку США понад $350 млрд
    На Всесвітньому економічному форумі в Давосі  президент США Дональд Трамп заявив, що зараз —найкращий час для закордонних інвесторів привести бізнес, нові робочі місця та інвестиції в США. Трамп зазначив, що завжди вважав пріоритетом Америку і вважає, що подібним принципом повинні керуватись керівники інших держав.
    • Сьогодні, 18:28
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    За словами Трампа, протягом наступних п’яти років компанія Apple інвестує в економіку США понад $350 млрд

    На Всесвітньому економічному форумі в Давосі  президент США Дональд Трамп заявив, що зараз —найкращий час для закордонних інвесторів привести бізнес, нові робочі місця та інвестиції в США.

    Трамп зазначив, що завжди вважав пріоритетом Америку і вважає, що подібним принципом повинні керуватись керівники інших держав.

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    «Я завжди ставлю Америку на перше місце, так як і лідери інших країн повинні на перше місце ставити свою державу. Але «Америка перша» не означає, що Америка самотня. Коли США розвиваються, розвивається і світ», — заявив Трамп.

    Трамп відзначив економічне зростання країни за час свого президентства і заявив, що з моменту обрання його лідером США у країні з'явились понад два мільйони робочих місць.

    Він також зазначив, що протягом наступних п’яти років компанія Apple інвестує в економіку США понад $350 млрд.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі.

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