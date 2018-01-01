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    Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі

    У Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму
    Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів. «Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом...», - сказав Клімкін, говорячи про майбутні зустрічі глави української держави в Давосі.
    • Сьогодні, 22:24
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    Петро Порошенко і Дональд Трамп
    Фото: Twitter Порошенка
    Петро Порошенко і Дональд Трамп

    У Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму

    Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів.

    «Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом...», - сказав Клімкін, говорячи про майбутні зустрічі глави української держави в Давосі.

    Відповідаючи на питання, чи буде Порошенко спілкуватися з Трампом наодинці або в форматі спільної зустрічі, Клімкін сказав:«Про що можна розмовляти в форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загальному».

    Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.

    Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.

    Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Петро Порошенко Павло Клімкін США міністр Дональд Трамп
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