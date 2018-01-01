Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі

У Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів. «Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом...», - сказав Клімкін, говорячи про майбутні зустрічі глави української держави в Давосі.



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Фото: Twitter Порошенка Петро Порошенко і Дональд Трамп

У Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів.

«Звичайно, президент буде розмовляти з Трампом...», - сказав Клімкін, говорячи про майбутні зустрічі глави української держави в Давосі.

Відповідаючи на питання, чи буде Порошенко спілкуватися з Трампом наодинці або в форматі спільної зустрічі, Клімкін сказав:«Про що можна розмовляти в форматі спільної зустрічі? Ну, звичайно, вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання і дуже чутливі питання у форматі якомусь дуже загальному».

Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.

Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.

Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.

Джерело: Інтерфакс-Україна