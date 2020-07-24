Турчинов: Я очолив штаб партії Порошенка, бо прийшов час об’єднуватися і рятувати країну



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Олександр Турчинов вважає, що сьогодні «Європейська Солідарність» – це не один, а команда відповідальних, професійних, проукраїнських лідерів

Війна за незалежність триває і партія Порошенка об’єктивно є єдиною проукраїнською опозиційною силою - Турчинов

Загрози, які нависають над Україною, вимагають від патріотичної частини суспільства об’єднуватися і визначатися. Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив керівник штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов.

Він зазначив, що війна за незалежність триває, і партія Порошенка об’єктивно є єдиною проукраїнською опозиційною силою.



«Війна за незалежність України триває. Сто років тому наші предки програли її через нездатність до об'єднання, через постійні взаємні претензії та чвари. Я не хочу, щоб в історії моє ім'я було серед тих, хто стояв осторонь у білих рукавичках, критикував і чекав, коли у владі саме по собі з'явиться щось красиве, добре, вічне. Я не був в одній партії з Порошенком, але зараз я очолив штаб, щоб показати всім, хто готовий до боротьби за Україну, – час об'єднуватися, все змінилося, ми зобов'язані зберегти країну. І коли ми захистимо Україну, з'являться нові покоління політиків, які вилікувались від популізму і «простих рішень», а зараз «Європейська Солідарність» – єдина реальна проукраїнська опозиційна сила»,- переконаний Турчинов.



«Ідеальних політиків не існує. Але час, його позиція і дії влади перетворюють його (Порошенка – ред.) на справжнього лідера опозиції. Він п'ять років захищав країну, гідно представляв її на міжнародній арені, і поки краще за нього цього ніхто не зробив. Ми можемо з вами обговорювати, що буде завтра, але необхідно займати чітку позицію сьогодні, і в Порошенка вона є. Подивіться, як його пресують, – цей нескінченний фарс із порушенням кримінальних справ за заявами проросійських політиків. Відбувається абсурдна спроба назвати злочином виконання президентом своїх обов'язків щодо захисту країни. Сьогодні багато політичних лідерів сидять тихо, вибудовуючи договорняки з владою та олігархами, і не заважають розвалювати державу. У політиці, як і в житті, потрібно бути з тими, хто чинить опір, тому що на кону набагато більше, ніж сварки і образи, які вже у минулому», - наголошує Олександр Турчинов.



«Сьогодні «Європейська Солідарність» – це не один, а команда відповідальних, професійних, проукраїнських лідерів. На порядку денному місцеві і парламентські вибори. Зараз дуже важливо об'єднати широке коло політиків, управлінців, силовиків, здатних реально захистити країну, зупинити її падіння і забезпечити економічне зростання. Це головний пріоритет», - пояснює очільник штабу.



«Країну врятує тільки об'єднання тих, хто ухвалює це рішення добровільно й усвідомлено. Ми маємо показати нову якість політики, яка заслуговує на довіру. Це просто? Ні. Я переконаний, що сьогодні настав час, коли ті проблеми, які стоять перед країною, ті завдання, які потрібно вирішувати, ті виклики, загрози, які нависають над Україною, – набагато важливіші, ніж наші симпатії та антипатії. Кожному потрібно визначитися, в чому його пріоритет: боротьба за майбутнє країни чи якісь особисті переживання й образи. За шість років війни в країні проявили себе тисячі людей, які здатні жертвувати собою і своїм добробутом, щоб захистити і змінити Україну», - нагадав Олександр Турчинов.

Як повідомлялося 30 червня, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов очолив виборчий штаб «Європейської солідарності» на місцевих виборах.

Нагадаємо, Турчинов дав оцінку політиці примирення з Путіним.