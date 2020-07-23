Сьогодні комета Neowise наблизиться на мінімальну відстань до Землі



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Комета Neowise у небі над Одесою, 10 липня 2020 року Фото: Andrey Nikolenko

Жодної загрози комета не становить, оскільки пролетить за 103 млн кілометрів від нашої планети

Сьогодні комета Neowise наблизиться на мінімальну відстань до Землі — це одна з небагатьох комет, яку можна побачити неозброєним оком.

Про це пише Devon Live.

«Комета Neowise сьогодні знаходитиметься у найближчій до Землі точці, і хоча комета не є найяскравішою - люди все ж мають змогу побачити її», - йдеться у повідомленні.

Комету C/2020 F3, також відому під назвою Neowise, нещодавно виявили вчені NASA.

Астроном Джон Маклін, який керує обсерваторією Ексетер, сказав, що комета подорожує зі швидкістю приблизно 40 миль на секунду, і сьогодні, перебуватиме на найближчій до нашої планети відстані.

Науковець каже, що комета має бути помітною до кінця цього місяця у Північній півкулі, потім вона пройде Південну півкулю, перш ніж зануритися вглиб Сонячної системи.

Як повідомлялося, жодної загрози комета не становить, оскільки пролетить за 103 млн кілометрів від нашої планети. Мешканці Північної півкулі можуть спостерігати комету у досвітні години або відразу після заходу сонця.

Нагадаємо, комета Neowise пролітає повз Землю вже кілька тижнів.

Її можна побачити в Україні неозброєним оком.