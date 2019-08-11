Генпрокурор США відреагував на смерть мільярдера Епштейна у в’язниці



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Генеральний прокурор США Вільям Барр зазначив, що новина про смерть Епштейна «потрясла» його

Барр закликав ретельно розслідувати обставини смерті фінансиста

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що самогубство мільярдера Джеффрі Епштейна залишило після себе «багато питань».

Про це повідомляє The Hill.

Барр зазначив, що новина про смерть Епштейна «потрясла» його.

Генпрокурор закликав ретельно розслідувати обставини смерті Епштейна.

Нагадаємо, що американського фінансиста й мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли повішеним у камері, де він очікував судового розгляду щодо звинувачення в торгівлі людьми та педофілії.

7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину.