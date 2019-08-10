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    У світі

    Скандальний американський мільярдер повісився у в'язниці

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    Джеффрі Епштейн - Скандальний американський мільярдер повісився у в'язниці
    Джеффрі Епштейн

    Джеффрі Епштейна звинувачували у педофілії й торгівлі людьми

    Американського фінансиста й мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері, де він очікував судового розгляду щодо звинувачення в торгівлі людьми та педофілії. Епштейн не визнав себе винним. Про це пише ВВС.

    Його тіло виявили 10 серпня о 07:30 за місцевим часом у в'язниці в Нью-Йорку. За попередньою версією, чоловік скоїв самогубство. Як зазначає NY Times, Епштейн повісився.

    У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції. Розслідування велося у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справою займався Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У результаті той просидів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, і довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

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    Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.

    У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.

    7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Конгресу США демократ Ненсі Пелосі зажадали від нього піти у відставку, а в Twitter поширилася кампанія #AcostaResign.

    12 липня міністр праці Сполучених Штатів Алекс Акоста оголосив про відставку через скандал навколо Епштейна.

    Джерело: Громадське

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