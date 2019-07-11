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    У світі

    Гербст пояснив, як сприймати заяву Путіна про домовленості з Обамою щодо України

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    Колишній посол США в Україні Джон Гербст - Гербст пояснив, як сприймати заяву Путіна про домовленості з Обамою щодо України
    Колишній посол США в Україні Джон Гербст
    Фото: Главком

    За словами експерта, риторика президента РФ не має сенсу

    Заява президента РФ Володимира Путіна про те, що колишній глава Білого дому Барак Обама нібито не виконав домовленостей щодо України у 2014 році не піддається аналізу, бо Путін не назвав жодної конкретики.

    Про це у коментарі «Укрінформу» заявив колишній посол США в Києві, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст.

    За його словами, така риторика президента РФ не має сенсу, оскільки Росія тоді вчинила пряму агресію, а Сполучені Штати почали карати її санкціями і підтримувати Україну. 

    «Це важко коментувати, бо Путін не каже, що обіцяв Обама», - зазначив Гербст.

    «Що ми знаємо точно, це те, що РФ захопила і анексувала Крим та розв'язала незадекларовану війну на Донбасі. Обама неодноразово пропонував Путіну відійти від цієї агресивної політики, а потім вжив заходів у відповідь на цю агресією - санкціями, усуненням Росії з Великої вісімки, а також військовою підтримкою України», - заявив експерт.

    Гербст підкреслив, що підтримка України зброєю могла би бути й більшою.

    Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати не виконали частину домовленостей щодо України, нібито досягнутих під час телефонної розмови з президентом США в 2014 році.

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