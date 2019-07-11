Гербст пояснив, як сприймати заяву Путіна про домовленості з Обамою щодо України
За словами експерта, риторика президента РФ не має сенсу
Заява президента РФ Володимира Путіна про те, що колишній глава Білого дому Барак Обама нібито не виконав домовленостей щодо України у 2014 році не піддається аналізу, бо Путін не назвав жодної конкретики.
Про це у коментарі «Укрінформу» заявив колишній посол США в Києві, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» Джон Гербст.
За його словами, така риторика президента РФ не має сенсу, оскільки Росія тоді вчинила пряму агресію, а Сполучені Штати почали карати її санкціями і підтримувати Україну.
«Це важко коментувати, бо Путін не каже, що обіцяв Обама», - зазначив Гербст.
«Що ми знаємо точно, це те, що РФ захопила і анексувала Крим та розв'язала незадекларовану війну на Донбасі. Обама неодноразово пропонував Путіну відійти від цієї агресивної політики, а потім вжив заходів у відповідь на цю агресією - санкціями, усуненням Росії з Великої вісімки, а також військовою підтримкою України», - заявив експерт.
Гербст підкреслив, що підтримка України зброєю могла би бути й більшою.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати не виконали частину домовленостей щодо України, нібито досягнутих під час телефонної розмови з президентом США в 2014 році.