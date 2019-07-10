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    Путін пригадав про домовленості з Обамою щодо України

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    Володимир Путін та Барак Обама - Путін пригадав про домовленості з Обамою щодо України
    Володимир Путін та Барак Обама

    Президент РФ стверджує, що у 2014 році досяг з Обамою домовленостей, які не були виконані

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що США не виконали частину домовленостей щодо України, начебто досягнутих під час телефонної розмови з президентом США Бараком Обамою у 2014 році.

    Про це він розповів в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну для пропагандистського фільму «У боротьбі за Україну», пише «Тасс».

    Режисер запитав у Путіна про телефонну розмову з Бараком Обамою, що нібито відбулася під час драматичних подій на Майдані в Києві в 2014 році. Однак глава російської держави відмовився розповісти деталі тієї бесіди, пославшись на її конфіденційний характер.

    «Ви знаєте, Обама вже не президент, але тим не менш є певні речі, про які ми (не говоримо)», - сказав Путін.

    «У всякому разі можу сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані», - заявив він.

    «Я б на цьому обмежився, не став би в деталі вдаватися», - додав президент РФ.

    До слова, 8 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна і запропонував йому провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав європейських держав.

    «Надо поговорить? Надо. Давайте», - сказав Зеленський, звертаючись до Путіна.

    Зеленський повідомив, що на переговорах з Путіним також мають бути присутні американський лідер Дональд Трамп, прем’єр Великої Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.

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