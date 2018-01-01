Гіркін про рішення суду у справі збитого «Боїнга»: Мені від цього ні тепло, ні холодно

Гіркін запропонував родичам жертв катастрофи МН17 «що-небудь отримати від нього»

Колишній лідер проросійських сепаратистів, так званий «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що йому «ні тепло, ні холодно» від рішення американського суду за позовом родичів жертв катастрофи малайзійського «Боїнга». Про це він розповів «Дождю».



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Терорист Ігор Гіркін

Гіркін запропонував родичам жертв катастрофи МН17 «що-небудь отримати від нього»

Колишній лідер проросійських сепаратистів, так званий «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що йому «ні тепло, ні холодно» від рішення американського суду за позовом родичів жертв катастрофи малайзійського «Боїнга». Про це він розповів «Дождю».

«Оскільки я вже мало не «терорист номер 1 в світі», що мені боятися? Мені від цього ні тепло, ні холодно, гірше не буде», - сказав Гіркін.

Він запропонував родичам загиблих «що-небудь отримати від нього». «Я що, проти чи що?... Якщо у мене з'являться зайві півмільярда доларів, я не проти заплатити родичам за невідомо ким збитий «Боїнг», мені не шкода буде допомогти людям», - додав Гіркін.

Як повідомлялося, група родичів жертв катастрофи рейсу MH17 виграла справу у американському суді, що дає їм право на компенсацію у сотні мільйонів доларів США.

Позов був поданий членами сімей 25 жертв катастрофи MH17, 10 з яких є громадянами Нідерландів. Справу порушили проти лідера проросійських сепаратистів Ігоря Гіркіна.

Адвокати родичів жертв авіакатастрофи мають намір заарештувати майно Гіркіна. Втім, його може бути недостатньо, щоб виплатити сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки «Бук», привезеної бойовикам із Росії. Росія свою причетність заперечує. За висновком Bellingcat, «Бук» перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський («Хмурий»).