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    У світі

    Глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля

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    Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі - Глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля
    Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі

    Кнайсль запевняє, що колеги з країн Євросоюзу привітали її з урочистою подією

    Міністр закордонних справ Австрії в інтерв'ю ORF заявила, що не пошкодувала про своє рішення запросити президента Росії Володимира Путіна на своє весілля.

    За її словами, незважаючи на те, що запрошення Путіна викликало критику з боку австрійських політиків, колеги з країн Євросоюзу привітали її з урочистою подією.

    «Ні, не пошкодувала. Я отримала побажання від усіх своїх 27 колег, які сьогодні приїхали сюди - як на засіданні (глав МЗС країн Євросоюзу в Відні - ред.), так і особисто. Тут справді нема про що шкодувати», - сказала Кнайсль.

     Як відомо, 18 серпня Карін Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

    Згодом австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі.

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