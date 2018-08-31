Глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля



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Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі

Кнайсль запевняє, що колеги з країн Євросоюзу привітали її з урочистою подією

Міністр закордонних справ Австрії в інтерв'ю ORF заявила, що не пошкодувала про своє рішення запросити президента Росії Володимира Путіна на своє весілля.

За її словами, незважаючи на те, що запрошення Путіна викликало критику з боку австрійських політиків, колеги з країн Євросоюзу привітали її з урочистою подією.

«Ні, не пошкодувала. Я отримала побажання від усіх своїх 27 колег, які сьогодні приїхали сюди - як на засіданні (глав МЗС країн Євросоюзу в Відні - ред.), так і особисто. Тут справді нема про що шкодувати», - сказала Кнайсль.

Як відомо, 18 серпня Карін Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

Згодом австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі.