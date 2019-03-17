Глава МЗС Франції різко відповів на критику Трампа



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Трамп заявив, що протести «жовтих жилетів» нібито викликані Паризької угодою по клімату

«Ми не втручаємося в американські дебати, і ви не втручайтеся в життя нашої країни», - підкреслив Жан-Ів Ле Дріан

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в неділю, 17 березня, відповів на критику з боку Дональда Трампа. Американський президент на своїй сторінці в Twitter різко висловився щодо кліматичної політики Франції, зв'язавши її з протестами «жовтих жилетів».

Зокрема, Дональд Трамп припустив, що Паризька хартія з клімату «не так вже й добре обернулася для Франції» в зв'язку з протестами «жовтих жилетів», які тривають вже 18 тижнів. Крім того, президент похвалив власну кліматичну політику, заявивши, що «США піднялися на вершину всіх списків за рівнем екології».

Міністр закордонних справ Франції відкинув претензії Трампа. «Я говорю Дональду Трампу, і президент Республіки теж говорить йому: ми не втручаємося в американські дебати, і ви не втручайтеся в життя нашої країни», - підкреслив Ле Дріан.

В суботу 16 березня в Парижі в черговий раз пройшов мітинг «жовтих жилетів», демонстрація обернулася погромами. Протестувальники розгромили вітрини престижних магазинів, розорили ресторани, підпалили кілька газетних кіосків. Майже 240 осіб було заарештовано.

Мета угоди з клімату, укладеної в Парижі в 2015 році, - утримати глобальне потепління від підвищення середньої глобальної температури на 2 градуси Цельсія, а по можливості зупинити його на рівні 1,5 градуса. В іншому випадку потепління може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.

США вийшли з Паризького угоди в 2017 році. Дональд Трамп денонсував угоду, заявивши, що має намір почати переговори про нову, більш вигідну кліматичну угоду.

Джерело: Deutsche Welle