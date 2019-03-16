«Жовті жилети» знову громили Париж
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Розсилка
Вигоріло кілька газетних кіосків, вогонь перекинувся на житловий будинок
На Єлисейських полях у Парижі, де проходила акція «жовтих жилетів», розгромлені вітрини престижних магазинів
Чергова, 18-а за рахунком, акція протесту «жовтих жилетів» в Парижі супроводжувалася в суботу, 16 березня, спалахами насильства. Як передає радіостанція Europe 1, близько 82 осіб заарештовано, ще близько 11 отримали легкі поранення.
З самого ранку учасники мітингу почали стікатися до площі Шарля де Голля і Тріумфальної арки біля Єлисейських полів.
Протестувальники з'їхалися з різних районів Франції, багато хто спеціально для участі в акції прибули на вихідні до Парижа. Частина демонстрантів принесла з собою світловідбивальні жилети, інші одягалися в темні куртки з капюшонами і маски.
Акція протесту незабаром переросла в зіткнення з поліцією. Правоохоронні органи використовували водомети і сльозогінний газ для розгону натовпу. Як видно на трансльованих з місця подій кадрах телеканалу BFMTV, частина демонстрантів спробувала перевернути фургон жандармерії, ще кілька груп почали зводити барикади.
#Paris In front of the Cartier house” #Giletsjaunes #Yellowvests #ActeXVIII #Acte18 #France pic.twitter.com/lz4GuAZjLj— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
#Paris Beaucoup de gaz lacrymo Place de l'étoile #GiletsJaunes #ActeXVIII #Acte18 #Yellowvests #France #Macron— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
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Just another Saturday in #Paris? #YellowVests #Giletsjaunes #Acte18 #ActeXVIII #France #Macron pic.twitter.com/BTpE73S9sb— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
#Paris Situation very tense on the #ChampsElysées for #Acte18 #ActesXVIII #Giletsjaunes #Yellowvests #France #Macron pic.twitter.com/Q0Q5RUnxDt— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
Через кілька годин правопорушники почали громити вітрини магазинів відомих марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а також ресторани, включаючи один з найвідоміших гастрономічних закладів Парижа - Le Fouquet's. Крім того, повністю вигоріло кілька газетних кіосків і автомобілів.
#Paris Scenes of chaos on the #ChampsElysées with fires in progress, several shops completely destroyed, ... #GiletsJaunes #Acte18 #ActeXVIII #Yellowvests #France #Macron pic.twitter.com/oS7x8Rx5GR— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
#Paris Police indiscriminately punching protestors in the face.#GiletsJaunes #Acte18 #France #ActeXVIII #YellowVests— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
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За останніми даними, вогонь перекинувся з фундаменту одного з будинків, де розташовувався банк, на верхній, житловий, поверх. В ході екстреної операції рятувальники евакуювали з однієї з квартир матір з дитиною.
Jesus- #Paris Locals glimps out the windows of the building on fire. #Acte18 #GiletsJaunes #Yellowvests #France pic.twitter.com/6fx5N9SOQA— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
#Paris Scenes of complete chaos on the #ChampsElysées. #Giletsjaunes #Yellowvests #Acte18 #Macron pic.twitter.com/dMtWob5kve— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
Jesus- #Paris Locals glimps out the windows of the building on fire. #Acte18 #GiletsJaunes #Yellowvests #France pic.twitter.com/6fx5N9SOQA— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
#Paris A newsstand on fire on the #ChampsElysees. #GiletsJaunes #Acte18 #ActeXVIII #France— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
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#Paris #ActeXVIII Alot of #GiletsJaunes near the Arc de Triomphe despite the gassing. The Arc de Triomphe is barely visible. #Yellowvests #France #Macron #Acte18pic.twitter.com/hfQifBjEG8— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
#Paris Imagine the msm coverage if this was #Russia or #Venezuela #Acte18 #ActeXVIII #GiletsJaunes #France #Macron #Yellowvests— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
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#Paris Clashes in the streets adjacent to the fields. #GiletsJaunes #Acte18 #ActeXVIII #Yellowvests #France #Macron pic.twitter.com/YxJ1zr0KpQ— nonouzi (@Gerrrty) March 16, 2019
Протести руху «жовтих жилетів», які спалахнули у Франції в листопаді 2018 року і супроводжувалися зіткненнями демонстрантів з поліцією і актами вандалізму.
Мітингувальники спочатку виступали проти наміру влади ввести податок, здатний привести до зростання цін на автомобільне паливо, а також вимагали підвищення мінімальної зарплати. Після того як уряд затвердив мораторій на підвищення паливних податків і пішов на ряд інших поступок, демонстранти стали протестувати в цілому проти реформ уряду і президента Еммануеля Макрона.
Джерело: Deutsche Welle