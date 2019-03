«Жовті жилети» знову громили Париж



Вигоріло кілька газетних кіосків, вогонь перекинувся на житловий будинок Скріншот відео @lucas_rtfrance

На Єлисейських полях у Парижі, де проходила акція «жовтих жилетів», розгромлені вітрини престижних магазинів

Чергова, 18-а за рахунком, акція протесту «жовтих жилетів» в Парижі супроводжувалася в суботу, 16 березня, спалахами насильства. Як передає радіостанція Europe 1, близько 82 осіб заарештовано, ще близько 11 отримали легкі поранення.

З самого ранку учасники мітингу почали стікатися до площі Шарля де Голля і Тріумфальної арки біля Єлисейських полів.

Протестувальники з'їхалися з різних районів Франції, багато хто спеціально для участі в акції прибули на вихідні до Парижа. Частина демонстрантів принесла з собою світловідбивальні жилети, інші одягалися в темні куртки з капюшонами і маски.

Акція протесту незабаром переросла в зіткнення з поліцією. Правоохоронні органи використовували водомети і сльозогінний газ для розгону натовпу. Як видно на трансльованих з місця подій кадрах телеканалу BFMTV, частина демонстрантів спробувала перевернути фургон жандармерії, ще кілька груп почали зводити барикади.

Через кілька годин правопорушники почали громити вітрини магазинів відомих марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а також ресторани, включаючи один з найвідоміших гастрономічних закладів Парижа - Le Fouquet's. Крім того, повністю вигоріло кілька газетних кіосків і автомобілів.

За останніми даними, вогонь перекинувся з фундаменту одного з будинків, де розташовувався банк, на верхній, житловий, поверх. В ході екстреної операції рятувальники евакуювали з однієї з квартир матір з дитиною.

Протести руху «жовтих жилетів», які спалахнули у Франції в листопаді 2018 року і супроводжувалися зіткненнями демонстрантів з поліцією і актами вандалізму.

Мітингувальники спочатку виступали проти наміру влади ввести податок, здатний привести до зростання цін на автомобільне паливо, а також вимагали підвищення мінімальної зарплати. Після того як уряд затвердив мораторій на підвищення паливних податків і пішов на ряд інших поступок, демонстранти стали протестувати в цілому проти реформ уряду і президента Еммануеля Макрона.

Джерело: Deutsche Welle