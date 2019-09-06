Глава МЗС Швеції йде у відставку, щоб більше часу приділяти сім'ї
Я вклала все, що у мене є, в роботу по забезпеченню безпеки Швеції, заявила Маргот Валльстрем
Глава міністерства закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем заявила, що йде у відставку.
Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на SVT.
За її словами, вона подає у відставку у зв'язку з тим, що хоче більше часу приділяти сім'ї.
«Я роблю це, тому що хочу більше часу проводити з чоловіком, дітьми і онуками. Це правда, що ніхто з нас не молодіє, і протягом певного часу ми віддалилися один від одного», - сказала Вальстрем.
Також вона зазначила, що багато вклала в роботу по забезпеченню безпеки Швеції.
«Я вклала все, що у мене є, в роботу по забезпеченню безпеки Швеції, поваги до неї на міжнародному рівні і визнання її в якості партнера», - зазначила вона.
Валльстрем вже повідомила прем'єру Стефану Левену про свій намір. Левен у свою чергу заявив, що вже у вівторок, 9 вересня, підніме питання про її наступника.
«Я йду з уряду, але не відмовляюся від переконань. За рівність і рівноправність. За демократію, свободу і мир. За без'ядерний світ», - сказала вона.
Зазначимо, Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року.