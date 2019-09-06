  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Глава МЗС Швеції йде у відставку, щоб більше часу приділяти сім'ї

    • Розсилка
    Маргот&nbsp;Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року - Глава МЗС Швеції йде у відставку, щоб більше часу приділяти сім'ї
    Маргот Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року

    Я вклала все, що у мене є, в роботу по забезпеченню безпеки Швеції, заявила Маргот Валльстрем

    Глава міністерства закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем заявила, що йде у відставку.

    Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на SVT.

    За її словами, вона подає у відставку у зв'язку з тим, що хоче більше часу приділяти сім'ї.

    «Я роблю це, тому що хочу більше часу проводити з чоловіком, дітьми і онуками. Це правда, що ніхто з нас не молодіє, і протягом певного часу ми віддалилися один від одного», - сказала Вальстрем.

    Також вона зазначила, що багато вклала в роботу по забезпеченню безпеки Швеції.

    «Я вклала все, що у мене є, в роботу по забезпеченню безпеки Швеції, поваги до неї на міжнародному рівні і визнання її в якості партнера», - зазначила вона.

    Валльстрем вже повідомила прем'єру Стефану Левену про свій намір. Левен у свою чергу заявив, що вже у вівторок, 9 вересня, підніме питання про її наступника.

    «Я йду з уряду, але не відмовляюся від переконань. За рівність і рівноправність. За демократію, свободу і мир. За без'ядерний світ», - сказала вона.

    Зазначимо, Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року.

    Читайте також
    Швеція МЗС міністр кадрові зміни відставка політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ