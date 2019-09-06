Глава МЗС Швеції йде у відставку, щоб більше часу приділяти сім'ї



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Маргот Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року

Я вклала все, що у мене є, в роботу по забезпеченню безпеки Швеції, заявила Маргот Валльстрем

Глава міністерства закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем заявила, що йде у відставку.

Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на SVT.

За її словами, вона подає у відставку у зв'язку з тим, що хоче більше часу приділяти сім'ї.

«Я роблю це, тому що хочу більше часу проводити з чоловіком, дітьми і онуками. Це правда, що ніхто з нас не молодіє, і протягом певного часу ми віддалилися один від одного», - сказала Вальстрем.

Також вона зазначила, що багато вклала в роботу по забезпеченню безпеки Швеції.

«Я вклала все, що у мене є, в роботу по забезпеченню безпеки Швеції, поваги до неї на міжнародному рівні і визнання її в якості партнера», - зазначила вона.

Валльстрем вже повідомила прем'єру Стефану Левену про свій намір. Левен у свою чергу заявив, що вже у вівторок, 9 вересня, підніме питання про її наступника.

«Я йду з уряду, але не відмовляюся від переконань. За рівність і рівноправність. За демократію, свободу і мир. За без'ядерний світ», - сказала вона.

Зазначимо, Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року.