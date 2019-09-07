Глава Пентагону порадив Росії вести себе як «нормальна країна»



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Очільник Пентагону Марк Еспер

Еспер попередив про «згубний вплив» РФ в Європі і її прагненні послабити НАТО

Очільник Пентагону Марк Еспер на спільній пресконференції з главою міністерства внутрішніх справ Франції Флорансі Парлі в Парижі порадив Росії змінити свою поведінку.

Про це повідомляє Liberation.

«Було б здорово, якщо б ми могли змусити Росію вести себе як нормальна країна... Ми не можемо ігнорувати останні роки, коли Росія вторглася в Грузію, захопила Крим, окупувала частину України і загрожує країнам Балтії», - заявив він.

Крім того, в ході виступу Еспер попередив про «згубний вплив» РФ в Європі і її прагненні послабити НАТО.

До слова, у Сенаті США закликали Білий дім зберегти військову допомогу Україні.