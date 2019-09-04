У Сенаті США закликали Білий дім зберегти військову допомогу Україні



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Американські сенатори звернулися в Білий дім через можливе скасування військової допомоги Україні

«Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України», - відзначили сенатори

Сенатори від Демократичної та Республіканської партій закликали Білий дім не відмовлятися від надання військової допомоги Україні.

Відповідний лист було направлено в адміністрацію США у вівторок, 3 вересня.

Підписи під документом поставили республіканці Роб Портман, Рон Джонсон і демократи Джин Шахін, Дік Дурбін, Річард Блюментал, які входять у так званий Кокус щодо України.

«Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України, а також постійну підтримку і схвалення з боку Конгресу США, який виділив ці кошти. Ми настійно закликаємо вас доручити Пентагону негайно направити ці кошти (на військову допомогу Україні)», - зазначено в листі, текст якого опублікований на сайті сенатора Портмана.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився переглянути обсяг військової допомоги Україні.

Секретар РНБО Олександр Данилюк звернув увагу, що ця інформація була трактуванням видання Politico, а не прямою цитатою президента Трампа.

На думку Данилюка, США не зменшать військову допомогу Україні

Як повідомлялось, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».