Глава Warner Bros. пішов у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-генеральний директор Warner Bros. Кевін Цудзихара

ЗМІ припускають, що в 2013 році у Кевіна Цудзихари був сексуальний зв'язок з 21-річною актрисою Шарлоттою Кірк

Генеральний директор Warner Bros. 54-річний Кевін Цудзихара пішов у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє AP.

«Важка робота всіх співробітників нашої організації гідна захоплення, і я не дозволю увазі засобів масової інформації до мого минулого відволікати увагу від тієї чудової роботи, яку робить команда», - заявив Цудзихара.

На початку березня Hollywood Reporter опублікував статтю про те, що в 2013 році у Цудзихари був сексуальний зв'язок з 21-річною актрисою Шарлоттою Кірк. З листування, опублікованому виданням, випливало, що в обмін на зв'язок менеджер обіцяв дати їй роль.

Адвокати Цудзихари заперечують звинувачення і стверджують, що «він не брав безпосередньої участі в наймання цієї актриси».

Шарлотта знялася в двох епізодичних ролях фільмів Warner Bros. «В активному пошуку» і «8 подруг Оушена». Сама вона заявляла, що у неї немає жодних претензій до Цудзихаре і що «він їй нічого не обіцяв».

Також WarnerMedia, материнська компанія студії, заявила, що проведе власне внутрішнє розслідування спільно з юридичною фірмою.

«Тепер студія почне пошук нового керівника, оскільки вона також готується запустити новий проект, розроблений для конкуренції з Netflix», - йдеться в повідомленні.

Раніше суд в Единбурзі звинуватив колишнього першого міністра Шотландії 64-річного Алекса Салмонда в численних сексуальних злочинах, зокрема, – у двох спробах зґвалтування, дев’яти епізодах сексуального насильства, двох нападах непристойного характеру і порушенні громадського порядку.